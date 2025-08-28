真木あかりの12星座占い【8/28〜9/3】おとめ座は人間関係の再構築を

牡羊座

前に進むよりも立ち止まることが大事

「一度立ち止まって、現状を整理したい」という気持ちが強まってくる1週間。この夏を総括し、日常の雑事に紛れて後回しになっていたことを一掃する必要も出てきます。なお「整理」というのは、目に見えることばかりではない模様。これまで積み上がっていた心労や必要以上の責任感など、心の問題も整理しどき。また、体調管理も重要なテーマに。夏の疲れがドッと出てくるこの時期、無理は禁物。気乗りしない用事はお断りするのも賢明な判断に。

牡牛座

あえてドライにオトナの対応を

心を曇らせていた問題から離れ、気持ちがだんだん明るくなっていく1週間。特に人間関係では「オトナとしての成熟した対応」が功を奏するよう。どう接したものか迷っていた相手に対しても、感情はひとまず抑えて節度ある振る舞いをすることで相手もそれに応えてくれるはずです。9月に入ると趣味や推し活など、好きなことに注ぐエネルギーも上昇。アツい気持ちはどんどん言葉にしていくことで、思った以上の幸運が舞い込んでくることもあるでしょう。

双子座

「ちょうどいい」を探してみよう

仕事や地域の役員など、今あなたが尽力しているテーマにおいて少々負担が増えそうな見通し。ただ、親切心や義務感からあれもこれも背負い込む必要はないでしょう。むしろ適切に役割分担をしてこそ、みんなにとっていい結果になるので、現実を見て調整することをおすすめします。9月2日以降は家族といい対話ができる星回り。忙しい毎日のなか、ゆっくり話をする機会が減っていた人にとってはチャンス。ねぎらいや感謝の気持ちは小まめに伝えて。

蟹座

違う選択肢が見えてくるかも

自分のポリシーを問い直す動きがいくつか起こりそうな予感。「あの選択でよかったのか？」「目指している方向に間違いはないか？」など、決定事項として迷いもしなかったテーマに疑問が生まれるのです。特に、義務感から「こうすべきだ」と自分に強いた選択については、方向転換もアリと思っておいて。長く貫いたことを変えるのは気が引けるかもしれませんが、今だからできる決断もあるはず。迷ったときは身近な友人・知人に相談するのもいい選択に。

獅子座

人の力を借りながら合理的な判断を

自分の力だけではどうにもできない問題が浮かび上がってきそう。とはいえ、打つ手立てがないわけではないのでご安心を。よりローリスクな選択肢もあるはずなので、しっかりリサーチをしてから話を進めるといいでしょう。この時期は考えがまとまりやすく、必要であれば説得や交渉も有利に運びます。難しい相談も、ダメ元で話してみると思いのほかいい展開になるでしょう。あなただけが我慢をするような、アンバランスな人間関係からは離れて。

乙女座

よりよい未来のためモヤモヤを晴らして

人間関係でモヤモヤしていることがあるなら、この時期に関係を再構築できる星回り。「自然とうまくいく」というほどイージーな展開は期待できないのですが、ここで正面から向き合ってこそ、あなた自身も相手を信頼することができるようになります。また、公私ともに、契約や約束事を見直す動きも起こるでしょう。自分が立場を守るばかりでなく、不利益をこうむっている場合はしっかり主張をしたほうが今後のためになります。

天秤座

頑張りすぎなくてもうまくいくはず

友人・知人との交流が華やかに盛り上がっていく予感。いい刺激をもらったり、悩みが自分だけのものではないとわかったりと、心に活気が生まれるでしょう。なお、自分を追い込むようにしてストイックに頑張ってきたことは、そろそろ肩の力を抜いてみてもよさそう。仕事やダイエット、運動習慣など「いいこと」として始めたものでも、ハードにやりすぎれば自分が損なわれます。今の体調や時間の余裕を振り返り、自分に優しい選択ができるといいですね。

蠍座

好調な流れに乗って積極的に行動を

爽やかな活気にあふれた星回り。忙しいのですが、自分から積極的にコミットしてみればハードルの高い物事も思った以上にスムーズに回っていくはず。夏の間、やや健康面がふるわなかった人もそろそろ本調子で頑張れるようになります。9月2日以降は人間関係に追い風が。特に友人・知人など、気が置けない間柄の人と楽しい時間が過ごせるでしょう。久々に会いたいなと脳裏に浮かぶ顔があるなら、連絡を取ってみるといいだろうと思います。

射手座

大局観を持っていい判断ができる

バタバタしがちな月末・月初もパワフルに乗り切れる好調期。それを可能にするのが視野の広さです。「木を見て森を見ず」という言葉がありますが、みんなが木を見ているような場面でも、この時期のあなたの視線はしっかりと森全体へと注がれています。そして長期的な観点も視野に入れた、ベストな判断を下せるでしょう。なお、家族に関して気がかりなことが生じる人も。その場合、今は積極的に介入するよりも「見守る」ことが大きな意味を持つはず。

山羊座

伝えるべきことはすでに決まっている

心の中に抑え込んでいた気持ちを、ようやく口にする機会に恵まれそう。ここまで言えずにいたのは、決して勇気がないからでも、心が弱いからでもありません。言葉なり、伝え方なりをまとめるのに、時間が必要だったのでしょう。すぐには言語化できないことにもちゃんと価値はあります。9月2日以降は知的冒険の季節に。ハートをみされるようなエンタメ作品に出合えたり、好奇心をかき立ててやまない趣味に没頭したりと、充実した日々になるはず。

水瓶座

リラックス感が生まれるとき

対人関係における緊張感は徐々に緩和されていきます。なだった相手が態度をやわらげてくれたり、活発な議論ができるようになったりと、コミュニケーションにいい手応えが生まれるでしょう。9月に入るとさらに踏み込んだ話ができるので、対話の機会を大切にして。また、自分の“欲”に素直になれるときでもあります。かつて「分不相応だから」「無駄だから」などと諦めたものも、今なら自分の気持ちにしっくりくるものを見つけ、手に取れるはず。

魚座

自分らしくまっすぐ進んでいけるとき

仕事に家事に、頼まれ事にとやるべきことが急増し、てんてこ舞いになる星回り。安請け合いをすると泣きを見ることになるので、あなたでなくてもできることなら辞退して、時間的・心理的な余裕を持っておきましょう。そんななか、ずっと考えていたことについて「落とし所を見つける」暗示も出ています。「他人がどう言おうと、自分はこれでいく」と心から思えるのでしょう。9月は対人運に活気が生まれますが、そのなかでもブレずにやっていけるはずです。