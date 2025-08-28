「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）

今年から別定戦になったことで好メンバーが集結した新潟記念。重賞３勝馬のクイーンズウォークは２７日、栗東坂路で順調な仕上がりをアピールした。

夏を締めくくる一戦で秋への好スタートを切る。ヴィクトリアＭ２着のクイーンズウォークは栗東坂路で追われ、ルトゥール（４歳２勝クラス）と併入。馬なりのままで４Ｆ５４秒５−３８秒９−１１秒８をマークした。中内田師は「調整程度です。前走は１６００メートルでしたし、今回は２０００メートルでリズム良く運ぶことをイメージしながらでした。いい状態で出られるのではないかと思います」と手応えを示した。

２走前の金鯱賞では牡馬を撃破。桜花賞以来のマイル戦だったヴィクトリアＭでも首差の２着と能力の高さを示してきた。師は「久しぶりのマイルで心配はありましたが、本当に僅差で勝ち負けのところまでいって、上手に頑張って走ってくれました」と評価する。

新潟は初めてとなるが、これまで３度の重賞Ｖが左回り。斤量に関しては「５７キロは懸念材料かなと思います」と指揮官は気にするが、「前半リズム良く走ってくれたら２０００メートルも大丈夫かなと思いますし、直線の長い新潟でもちゃんと走ってくれるのではないかというイメージはしています」と見通した。秋の大舞台へつながる走りが、この越後路から始まる。