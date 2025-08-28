¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û½©»³½à¡¡£Ë£Ï¡½£ÄºÇÇ¯Ä¹Â×´§¤ËÍÉ¤ë¤¬¤Ì¼«¿®¡ÖÉðÆ£¤µ¤ó¤¬£µ£¸ºÐ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡À¤Âå¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡££Ä£Ä£Ô¤Î½©»³½à¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¡¢ÃÄÂÎºÇ¹âÊö¤Î£Ë£Ï¡½£ÄÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££³£°Æü¤ÎÅìµþ¡¦¤Ò¤¬¤·¤ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤ÇÆ±²¦¼Ô¤ÎÈõ¸ýÏÂÄç¡Ê£³£¶¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¬¡¢¼«¿®¤Ï°ìÀÚÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡££´Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÂ×´§¤Ç¼«¿È¤Î»ý¤ÄºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¤«¡£¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢Â¸Ê¬¤Ë¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½©»³¤¬Æ±²¦ºÂ¤ò½é¤á¤Æ´¬¤¤¤¿¤Î¤Ï£²£°£²£±Ç¯£²·î¡££³ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢Æ±£¸·î¤ËÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢½©»³¤Ï°ìÅÙ¤âÆ±²¦ºÂÄ©Àï¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºº£²ó¡¢½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤¿ÍýÍ³¤ò¡ÖÂ¾¤Î²¦¼Ô¤Î»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë²¶¤È¤ÎÊª¸ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¥Ç¥«¤¤Èõ¸ý¤¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤À¤í¤¦¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡££Ä£Ä£Ô¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ¤ò»ý¤ÄÈõ¸ý¤ò¡Ö²¶¤é¤¬¤â¤È¤â¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤òÂÎ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀµÌÌ¤«¤éÍè¤ë¡¢²¶¤ÎºÇ¤â¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤è¡£°ìÈÖ¹¶Î¬¤·¤ä¤¹¤¤¿Í´Ö¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀå¤Ê¤á¤º¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤ÏÌó£²£°ºÐ²¼¤Ç»é¤¬¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿Ç¯Îð¤À¤¬¡ÖÀ¤Âå¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¶¯¤¤¥ä¥Ä¤¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤À¡£¾¡¤Æ¤Ð£µ£µºÐ£±£°¤«·î¤Ç¤ÎÂ×´§¡£¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆ±²¦ºÂ¤ÎºÇÇ¯Ä¹Â×´§µÏ¿£µ£±ºÐ£´¤«·î¤ò£´Ç¯°Ê¾å¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö²¶¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤Þ¤À¤¤¤±¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£ÉðÆ£¤µ¤ó¤¬£µ£¸ºÐ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤«¤é¡£²¶¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ÎºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤ò»ý¤ÄÉðÆ£·É»Ê¤ò°ú¤¹ç¤¤¤ËÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤È¤·¤Æ¤âÇ¯Îð¤Ë¤è¤ë¿ê¤¨¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£½©»³¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç£µ£¶¤À¤«¤éÏ·¤±¤Æ¤ë¤È¸À¤¨¤ÐÏ·¤±¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤À³ä¤È¼ã¤¤²¶¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¥º¥ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤·¡×¤È·ý¤ò°®¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÈô¤ó¤À¤ê¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¾ÃÌ×¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎ½Å¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð£³£±Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¾åÌîÍ¦´õ¤ÈËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦²á¹óÆüÄø¤À¤¬¡Ö¤½¤³¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£²¶¤ÎÍ½È÷¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤Èº£¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èà³°á¤ò¸þ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢º£¤Î²¶¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾åÌîÀï¤ÎÀè¤ËÂ¾ÃÄÂÎ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¡£¡Ö¹âÌÚ¡Ê»°»ÍÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬º¤¤ë¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¡£»°Âô¡Ê¸÷À²¡Ë¤µ¤ó¤òº¤¤é¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÇÈÍð¤òµ¯¤³¤¹¤Ù¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇÇ¯Ä¹Â×´§¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡£