¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÂçÇÔ¤·¤¿Á°Ìë¤Ë½éÅÐ¾ì¤Ç¥à¡¼¥É°ìÊÑ¡¡¾åÃãÃ«Âç²Ï¤¬»ý¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£·Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤Ë£³¡½£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö£´¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡££²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö£±¡×¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÀïÉ¬¾¡¤ÎºÓÇÛ¤¬¼Â¤Ã¤¿¡££²²ó¤Ë°ì»àËþÎÝ¤«¤éÌîÂ¼¤ÎÊ»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢£´²ó¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¼ººö¤Ë¥¹¥¯¥¤¥º¤òÍí¤á¤Æ£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂçÄÅ¤¬£µ²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢£¶²ó°Ê¹ß¤Ï£´Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡££·²óÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¾¾ËÜÍµ¤ò²ó¤Þ¤¿¤®¤ÇÅêÆþ¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤ÇÏ¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¡×¤È¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿ºÓÇÛ¤¬¥Ï¥Þ¤ê¡¢¸«»ö¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤òÁ°Æü¤«¤é¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÆü¤ÏÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¡££²£¶Æü¤Ëº£µ¨½é¤á¤Æ°ì·³¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¾åÃãÃ«Âç²ÏÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤À¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çº£µ¨¤«¤é¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾åÃãÃ«¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Æ±Æü¤Ë°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡£°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î£±²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Åêµå¤Ë²Ã¤¨¤Æ±¦ÏÓ¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤ë¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤Ç¼ã¼ê¤äÃæ·ø¤«¤é¥¤¥¸¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£Âçº¹¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï³èµ¤¤¬Ìá¤ê¡¢¥à¡¼¥É¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼»þ¤Î»×¹Í¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÈ¼¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¾åÃãÃ«¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¹¶·â¿Ø¤Ï£¸¡¢£¹²ó¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆÀÅÀ¡£¡Ö¤¢¤Î½ªÈ×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÍâÆü¤Î»î¹ç¡Ë½øÈ×¤ËÆÀÅÀ¤¬Æþ¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤¿¤¤¤Ö¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤È¸«Î©¤Æ¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÌò³ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌò³ä¤â¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¿ï°ì¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï±¦¥Ò¥¸¤Î¸Î¾ã¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Î¶õµ¤¤Ï¾åÃãÃ«¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ú¸À¡£àÊ·°Ïµ¤¾úÀ®ÎÏá¤ÏÀäÂç¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ä¤¹¤¤¡£Âç¤¤¤Â¸ºß¡×¡ÊÈ¼¥³¡¼¥Á¡Ë¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤Ïµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ç·ù¤ÊÎ®¤ì¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¡£¾åÃãÃ«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤À¡£¡¡¡¡