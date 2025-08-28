「仕事ができる人になれるか」は毎日のメールで決まる。相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

一言で「お送りします」といっても、実際には送る手段や内容、相手に求める対応によってふさわしい表現は変わってきます。場面ごとに言葉を工夫することで、誠実さや配慮がより相手に伝わりやすくなります。以下に、よく使われるバリエーションとその使い方を紹介します。

相手に何かを送るときの、感じのいい表現は？

・依頼状をご送付いたします。よろしくお願いいたします。

→「ご送付申し上げます」と書くと、さらにていねいになります。

・必要書類一式を添付にてお送りいたします。

→添付ファイルを送るときのコンパクトな表現。

・ページ数が多いため郵送いたしましたが、念のため添付ファイルでもお送りしておきます。

→大量の書類を相手が出力して目を通すことが予想される場合は、郵送したほうが失礼になりません。時間がない場合は添付ファイルでも送っておくと安心です。

・ファイルサイズが大きいため、ファイル便でお送りいたします。お手数ですがダウンロードしてお受け取りください。

→ファイル転送サービスを利用する場合。

・いましばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

→注文品の発送を知らせるメール。「しばらくお待ちください」「楽しみにお待ちください」などは、届くまでに数日かかるときの定番フレーズ。

・新シリーズのパンフレットを送らせていただきました。お買い替えの際には、ぜひともご検討くださいますようお願いいたします。

→「送らせていただく」は、主にこちらの都合や気持ちで何か送るときにつかいます。

・僭越ながら、私の意見を提出させていただきます。

→対等に意見交換をする場などで、意見を求められた場合などの書き方

・お見積書を添付いたしましたので、ご確認ください。

本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。