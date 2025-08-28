「華のある10番になりたい」18歳・日本代表が語る“エース像”とは？
レンタル先のファジアーノ岡山で覚醒し、A代表デビューも果たした18歳の超逸材・佐藤龍之介。今もっとも旬なタレントのひとりである彼が見据える“将来像”は、次のようなものだった。
「試合を支配し、なおかつ最後に自分で点を決められる選手」
プレースタイルというよりは、「背番号10みたいな華のある選手。エースになりたい」。サッカーというスポーツで、10番はエースナンバー。チームの象徴的存在になりたいというのが、佐藤の本音である。
「10番はやはり一番上手い選手でエースだと思っているので。走る、戦うは当然として、それを含めて“華のある10番”になりたいです」
いずれは海外で、ビッグクラブでプレーしたいと佐藤は明言する。その目標に到達するためにも、まずはJリーグで“10番的な輝き”を示したい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
