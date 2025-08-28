「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）

今年から別定戦になったことで好メンバーが集結した新潟記念。メンバー唯一のＧ１馬である２３年エリザベス女王杯覇者ブレイディヴェーグは２７日、美浦Ｗで６Ｆ８３秒７−３６秒４−１１秒１をマーク。近走はマイル戦を主体にしてきたが、得意の中距離に戻して本来の実力を見せつける。重賞３勝馬のクイーンズウォークは栗東坂路で順調な仕上がりをアピールした。

メンバー唯一のＧ１馬ブレイディヴェーグが、美浦Ｗで本来の切れ味を披露した。２０日にしっかりと負荷をかけており、今週は輸送も考慮して整えることが主眼。前半をゆったり入って直線で末脚をサッと伸ばす形だったが、ラスト１Ｆは軽々と１１秒１をマーク。さすがの瞬発力を見せつけた。

宮田師は「疲れを残さないように単走で。最後の反応を見る形でしたが、しっかり弾むところを見せたし、動ける態勢にあります。（同じ休み明けだった）東京新聞杯（４着）の時のような重苦しさはないですね」と仕上がりに自信を見せた。

昨秋のマイルＣＳ以降、国内３戦はマイルを走っていずれも４着。上位争いに届かない歯がゆい内容が続いた。今回、本来の守備範囲と言える距離に戻る。

「マイル戦では前半に流れに乗せる必要があったが、今回は向正面が長いので、前半にハミをかまないよう折り合いを意識して調整してきました。極端にポジションを取りに行かずに、前半ロスなく行ければ自分の脚は使ってくれるはず」と折り合いを鍵に挙げる。

２年前のエリザベス女王杯、５走前の府中牝馬Ｓのように問答無用の瞬発力がセールスポイント。「外回りの１８００メートル〜２０００メートルは本来、大得意だと思うので」と指揮官はきっぱり。得意舞台でＧ１馬の底力を見せつける。