男子テニスで元世界ランク１位のアンドレ・アガシさん（米国）と、女子テニスで元世界ランク１位のシュテフィ・グラフさん（ドイツ）の間に生まれた娘・ジャズさんが公の場に姿を現し話題となっている。

英国メディア「デーリー・メール」によると、ジャズさんはテニスの４大大会全米オープン期間中に全米テニス協会（ＵＳＴＡ）財団の祝賀会にアガシさんと登場。試合も観戦した。同メディアは「超秘密主義でめったに会えない娘が登場した」と報じた。「ジャズは公の場でもＳＮＳでも目立たず、ドイツで野球をプレーする兄とは対照的。ただし、彼女は乗馬、フィットネス、ファッション、アート、スノーボード、ゴルフ、ピックルボールなどのスポーツに興味を持っていることが知られている」と、注目した。

アガシさんは自身のインスタグラムにブルーのドレスに身を包んだ娘との２ショット写真を投稿。「美しい娘のジャズとアーサー・アッシュ（スタジアム）に戻れた」と記した。またＵＳＴＡ財団もストーリー機能でこの写真を投稿した。

兄のジェイデンは野球のドイツ代表としても活躍。ともに両親とは違う道に進んでいるようだ。