µð¿Í¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤Ë¤Þ¤¿¤â¡Ö£µ²ó¤ÎÊÉ¡×¡¢Åê¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¤Ã¤«¤±¤ËÊø¤ì£Ë£Ï¡Ä¤¦¤Ê¤À¤ì¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¤Ë¡×
¡¡¹Åç£³¡Ý£²µð¿Í¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£·Æü¡Ë¡½¡½¹Åç¤¬£³Ï¢¾¡¡£
¡¡¸Þ²ó¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Î£²ÅÀÂÇ¤È¥â¥ó¥Æ¥í¤Îµ¾Èô¤Ç£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤ÏÏ»²ó¤ËÀõÌî¤¬£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤âµÚ¤Ð¤º¡¢£³Ï¢ÇÔ¡£
»î¹ç³«»Ï¤¬£±»þ´ÖÃÙ¤ì¤ë
¡¡Íë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç»î¹ç³«»Ï¤¬£±»þ´ÖÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µð¿Í¤Î¿¹ÅÄ¤Ï¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»Í²ó¤Þ¤ÇÂçÀ¥ÎÉ¤ÈÆ²¡¹¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡¢£°¡½£°¤ÎÅ¸³«¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ£³¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤¿¸Þ²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢²¿¤È¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÂçÀ¥ÎÉ¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇÌµ»à¤«¤éÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤º¡¢Â®µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£Á°ÂÇÀÊ¤â±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿£¹ÈÖÂÇ¼Ô¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Åê¼ê¤Ë£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î°ÂÂÇ¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡£Â³¤¯ÃæÂ¼¾©¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç¡¢Æó¡¢»°ÎÝ¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ëº¸Á°¤Ø£²ÅÀÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥ß¥¹¤¬Â³¤¯¡£´ßÅÄ¤ÎÆóÎÝ°Á÷µå¤ÇÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Ï°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ï°ì»à¸å¤Ë¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢Á¥Ç÷¤¬µ¾Èô¤Ç£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£µß±ç¿Ø¤ÏÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë²ù¤¤¤Î»Ä¤ë·ë²Ì¤À¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÅê¼ê¤Î¡ËÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¤Ë£²ËÜÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤¬Á´¤Æ¡£¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¤Æ¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Ç°ì·³½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¼ÂÀï¸þ¤¡×¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¡££··î¤Þ¤Ç¤¤¤¿Æó·³¤Îº¢¤è¤ê¡¢°ì·³¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëº£¤ÎÊý¤¬µåÂ®¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍîº¹¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡Ø°ì·³¸þ¤¡Ù¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÈôÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ç½éÀèÈ¯¤«¤é£²Ï¢¾¡¤Î¸å¡¢£²»î¹çÂ³¤±¤Æ¸Þ²ó¤ò»ý¤¿¤º¤Ë£Ë£Ï¤µ¤ì¤Æ£²Ï¢ÇÔ¡£¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÂÇ·â¤¬¤¤¤¤Åê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¤âº£¸å¤Î²ÝÂê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡££²£¸ºÐ¤ÎÃÙºé¤º¸ÏÓ¤¬ËÜÅö¤Ë¼ÂÀï¸þ¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¼¡Àï¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Êº´Ìî»Ê¡Ë