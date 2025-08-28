「良いこと悪いこと」（提供写真）

【モデルプレス＝2025/08/28】日本テレビでは、10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』の制作が決定。13人のキャストの写真が解禁された。

◆日テレ新土ドラ「良いこと悪いこと」制作決定


予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ『良いこと悪いこと』の制作が決定。今回発表されたのは、全員が顔を「プロフィール帳」で隠した、異例のビジュアル。彼らが一体誰なのか、本人へと繋がるヒントはその「プロフィール帳」の中に隠されているかも…。ぜひ推理力で、隠された13人の「顔」を暴き出してほしい。（modelpress編集部）

◆「良いこと悪いこと」イントロダクション


あなたは、いい子ですか？わるい子ですか？

同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり…。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ―？ノンストップの考察ミステリー。

