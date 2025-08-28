「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）

上昇一途だ。スターアニスは２７日、いつものように坂路２本追い。４Ｆ７３秒６で駆け上がった後、１５分のインターバルを挟んでの２本目が馬なりで４Ｆ５３秒９。高野師は「いい状態に整いました。時計を気にせず、最後も無理をせず」と納得の表情。チップを高く蹴り上げ、最後は自らハミを取り１Ｆ１１秒９をマークした動きに、「そのあたりは能力や調子の良さじゃないでしょうか」と満足げにうなずいた。

新馬戦５着から前走大楽勝Ｖとステップアップし、今回が３戦目。「前走は馬体が減っていたので今回は戻っています。以前にはなかった、自然に自分から動く形になっています」と短期放牧の効果を感じ取り、伸びしろも大きい様子。１Ｆ延長の千四にも「今のところガムシャラに行く感じもないので、むしろいいと思います。もともとケイコでも掛からないし、ここ２戦も掛かっていないので」と歓迎した。

母エピセアロームは小倉２歳ＳやセントウルＳを制した重賞ウイナー。師が管理する半兄のオープン馬バルサムノートと比較し、「兄は馬体が素晴らしいけど、この馬は牝馬で、きれいな好馬体。ドレフォン産駒でもムチムチとしている感じがなくて、きれいな筋肉をしている」と品のある体つきに目を細め、「牝馬はタイトルを一つ獲らせたい。早くもそのチャンスをモノにできる時が来たと思います」。進化し続ける２歳牝馬。衝撃の７馬身差Ｖも序章に過ぎない。