28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円安の4万2450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては70.27円安。出来高は4931枚だった。



TOPIX先物期近は3064.5ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.24ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 42450 -50 4931

日経225mini 42465 -35 116793

TOPIX先物 3064.5 -3.5 11236

JPX日経400先物 27510 -15 698

グロース指数先物 776 -1 319

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

