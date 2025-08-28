　28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円安の4万2450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては70.27円安。出来高は4931枚だった。

　TOPIX先物期近は3064.5ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.24ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42450　　　　　 -50　　　　4931
日経225mini 　　　　　　 42465　　　　　 -35　　　116793
TOPIX先物 　　　　　　　3064.5　　　　　-3.5　　　 11236
JPX日経400先物　　　　　 27510　　　　　 -15　　　　 698
グロース指数先物　　　　　 776　　　　　　-1　　　　 319
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース