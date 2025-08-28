「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）

メリハリを利かせた森一厩舎流の最終リハだった。丸山（レースは吉村）を背に２７日、美浦坂路に登場したパープルガーネットは、僚馬の１馬身後ろでがっちり抑えつつ追走。無理に促されることなく自然と加速し、きれいな後傾ラップを刻みながら４Ｆ５４秒３−３９秒５−１２秒４。タイセイアストロ（２歳新馬）に馬体を並べ掛けてゴールした。

１週前の美浦Ｗで６Ｆ８３秒２−１１秒４の好時計でしっかり負荷をかけ、当週は坂路で流す調整。森一師は「厩舎のいつものパターンですが、時計的にも無理なく動けていますし、十分仕上がったとみています」とうなずいた。東京の新馬戦は馬群をさばいて抜け出す、センスあふれるレースぶりで快勝。「直線で追いだしを待たされる場面もありましたが、スペースができたらスッと抜けてくれた。あの操縦性と切れが武器」と胸を張る。

母コーディエライトは１７年新潟２歳Ｓ、ファンタジーＳでともに２着と健闘しながら、重賞制覇には届かなかった。母の果たせなかったタイトルをつかみ取るため、勇躍西下する。