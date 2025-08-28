初デートで「俺がいれば治る」頭痛なのに帰らせてくれない男性にドン引き、薬を買うのも阻止され…

異性の理解しがたい言動に、思わず絶句してしまった経験はないだろうか。投稿を寄せた40代女性（東京都）は、初デートでドン引きしたエピソードを明かした。

デート中にひどい頭痛に見舞われ、「帰りたかった」というほどだった女性。ところが相手の男性が発した言葉は、衝撃的なものだった。

「俺がいれば治る」

そう言って帰らせてくれなかったという。（文：西荻西子）

頭痛薬を買いに行こうとした女性に…

仕方なく女性が薬局に頭痛薬を買いに行こうとすると、

「俺が頭痛薬代わりになるよ」

と、それすらも引き留めた。体調不良の相手への気遣いがまったくない態度に呆れるばかりだ。女性は「いや私の金で普通に薬買わせろよ、と心の底からドン引きでしたね」と呆れた様子で振り返る。その後の2人の関係は推して知るべしだろう。

一方、福岡県の60代女性（営業）は、職場の同僚にとんでもない行動をされて困惑したエピソードを寄せた。その同僚の男性とはあまり話したことはなかったが、「帰りにちょっと付き合って」と、ある店に誘われた。

「連れていかれたのが彼の両親が経営しているお店で、いきなりお母さんから『息子をよろしく』って言われた」

突然の思いもよらない言葉に、女性は「ただの同僚ですから」と、あくまでも仕事上の付き合いしかないと主張し、逃げて帰ったという。

翌日からこの同僚には無視されたというが、女性は「しつこくされるよりましでした」と、むしろホッとしたようだ。

