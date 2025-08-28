ダンボールに入れられ『捨てられていた子猫』を保護した結果…心温まる1か月間の軌跡に「助けてもらえてよかった」「愛おしくてたまらない」の声
保護され1ヵ月がたった子猫の動画がInstagramに投稿されました。動画の再生回数は3万3000回を超え「みんにゃでいつまでも幸せに」「長生きしてね」といったコメントが集まっています。
【動画：ダンボールに入れられ『捨てられていた子猫』を保護した結果…】
ひとりぼっちだった猫が保護され1ヵ月
ダンボール箱に入れられ捨てられてしまった子猫。ひとりぼっちでずっと鳴いていたところを発見・保護されたそうです。体にはたくさん虫がついていたのだそう。ミランダちゃんという名前をつけてもらったそうです。そんなミランダちゃんが保護されて1ヵ月たったのだそう。
バイク屋さんにコネ入社
ミランダちゃんはバイク屋さんにコネ入社したそうです。周りにいる人たちはみんな遊んでくれて、いたずらしても笑ってくれるのだそう。こんなに小さくて可愛い子猫は周りの人を笑顔にしますね。
何をしても可愛い！
ミランダちゃんがバイクのことを知らなくても、いろんな人がミランダちゃんに会いに来てくれるのだそう。そして、ライオンのコスプレをしたり、ミランダちゃんが添い寝をしてあげたり、たくさんお仕事をしているそうです。
お仕事で忙しいミランダちゃんですが、ソファーの隙間に吸い込まれそうになったこともあるのだそう。保護され、バイク屋さんでお仕事をしながらみんなを笑顔にするミランダちゃんでした。
投稿には「うちのコ記念日おめでとう！これからの１年も健やかに&楽しく暮らせますように」「ミランダちゃんはバイク屋さんのみんなにとって幸せの女神様だにゃ」といったコメントが寄せられています。
Instagramアカウント「ミランダ バイク屋のねこ」では、ミランダちゃんのお仕事の様子などが投稿されています。
写真・動画提供：Instagramアカウント「ミランダ バイク屋のねこ」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。