¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¡¢½é¤ÎµÄ°÷Êó½·¤ÎÌÀºÙ¤ò¡È¥¬¥Á¡É¸ø³«¤·¡ÖÀÇ¶â¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¡Ä¡×£ØÈ¿±þÂ¿¿ô
ÆàÎÉ»ÔµÄÁª¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸µÌÂÏÇ·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢Æ°²èÇÛ¿®¶È¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¡Ê34¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½é¤ÎµÄ°÷Êó½·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ú´¶¼Õ¡Û½é¤ÎµÄ°÷Êó½·¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊýµÄ°÷¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢8·îÊ¬¤Î¡ÖÊó½·»ÙµëÌÀºÙ¡×¤ò¸øÉ½¡£Êó½·³Û¤Ï59Ëü6000±ß¤Ç¡¢½êÆÀÀÇ¤Î19Ëü4800±ß¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¡¢»Ùµë³Û¤Ï40Ëü1200±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£ÆàÎÉ»ÔÌ±¤Î·ìÀÇ¤ÏÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£²¿ÇÜ¤âÆàÎÉ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¤ËÇ¤¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤µÄ°÷¤¬°ìÈÖÆÀ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£À¯Ì³³èÆ°Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸©³°°ÜÆ°¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â³§ÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤Ø¤º¤Þ»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ÎÊó½·¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤É¸À¤¨¤ë¥¢¥ó¥¿¤Ï¥Þ¥È¥â¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¦¡£±þ±ç¡×¡Ö¤Ç¡¢¤Ø¤º¤Þ¤Ï¼¯¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ë¼Ì¿¿¤·¤«¤¢¤²¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤ì°Ê³°¤Î»Å»ö¤·¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÀÇ¶â¤Ç19.4Ëü°ú¤«¤ì¤ë¤Î¥ä¥Ð¤¤¤è¤Ê¡¡ÉáÃÊ¤Î»Å»öÎÌ¤«¤é³ä¤Ë¹ç¤ï¤ó¤«¤éÆÃÊÌ¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤www¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê°Â¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¡»Å»ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ø¤º¤ÞµÄ°÷¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ë²Ì½Ð¤·¤Æ¤ë¤·¡¢º£¤ÏÊÙ¶¯Âå¤À¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤´³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁªµóÀï¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡Ë·úÀßÈ¿ÂÐ¤ä¡¢ÆàÎÉ¸ø±à¤Ø¤Î¤´¤ßÈ¢¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤òÁÊ¤¨¡¢3°Ì¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£