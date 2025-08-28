¿ûÅÄ¾Úö¤ÎÄï¡¦¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ö³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×26ºÐÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¡¡ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32¡Ë¤ÎÄï¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ê¤¹¤´¤¦¡¦¤¢¤é¤¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¿ûÀ¸¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢8¡¿26¤Ç26ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥í¥Ï¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¡Ø20Âå¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤«¤é¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¾¯¤·¤º¤Ä¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»þ¤¬²á¤®¤ë¤Î¤òÁá¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÁá¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¿ûÀ¸¿·¼ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ûÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê¤è¤¤ºîÉÊ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂô¸µµª¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡×¡¢Æ±¤¸26Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÇÐÍ¥¤Î¥«¥ë¥Þ¡Ê29¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¿¡£