±§Ìî¾»Ëá¤¬¡Ö¹ûµ¤¤Æ¤â¹Ó¤ì¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤µ¡×¡¡ËÜÅÄ¿¿ô¥¤Î»äÊª»ý¤Á½Ð¤·¡Ä¸ÍÏÇ¤¤¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô11Ëü¿Í
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡¢±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬10Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¶ä¤Î½â¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢¸òºÝÃæ¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤Î½â¤è¤ê°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öshoutube±§Ìî¾»Ëá¡×¤Ï¸½ºß¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô11Ëü¿ÍÄ¶¡£10Ëü¿ÍÅþÃ£¤Ç¶ä¤Î½â¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£X¤Ë¡Ö³ê¤ì¤ë¥²¡¼¥à¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¶ä½âÌã¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¼«Ê¬¤Î¾®¤µ¤¯¤Æ·Ú¤¤¤±¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Ê¡¼¥ÕÆþ¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÅºÉÕ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¶ä¤Î½â¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ê¡¼¥Õ¡×¤È¤Ï¥²¡¼¥àÍÑ¸ì¤Ç¡¢±¿±ÄÂ¦¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÉð´ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÇ½ÎÏ¤¬²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¼Ì¿¿¤Î½â¤Î1¤Ä¤Ï±§Ìî¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¸òºÝÃæ¤ÎËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¡£±§Ìî¤µ¤ó¤Î½â¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ê¡¼¥Õ¡×¤òµ¿¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤ë¡£X¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¹ûµ¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¹âÅÙ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶ä½â¤Ã¤Æ¼åÂÎ²½¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¹âÅÙ¤Ê¥Î¥í¥±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ó¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹ûµ¤¤ò¤â¤Ã¤È¤¯¤ì¤è¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±Æ²¡¹¤È¹ûµ¤¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬¹Ó¤ì¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤Ê³¦·¨¡Äw¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¹ûµ¤¤ò¤«¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸ÞÎØ¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç·×4¸Ä¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥á¥À¥ë¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ëÊ¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤¿¤Î¤«¤È¡Ä¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡YouTube¤Ï¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¡Ö2024Ç¯8·î¡¢µÇ°ÉÊ¤Î·Á¾õ¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥µ¥¤¥º¤ä½Å¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë