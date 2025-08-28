今日28日は、関東では雲が広がりやすく、東京都心は11日ぶりに猛暑日から解放されるでしょう。一方、東海や近畿は猛烈な残暑が続きそうです。熱中症に警戒が必要です。

北海道〜北陸は日中は日差し

今日28日は、低気圧は北日本から次第に離れるでしょう。北海道や東北は朝晩は雨の降る所がありますが、日中は日差しが届く見込みです。北陸はおおむね晴れるでしょう。



最高気温は、札幌市では26℃、仙台市は30℃と昨日より4℃低くなる見込みです。しのぎやすくなりそうです。新潟市は31℃、金沢市は32℃と昨日と同じくらいでしょう。

関東では猛暑日は解消

今日28日は、前線は関東の南に延びるでしょう。関東は雲が広がりやすく、にわか雨の所がありそうです。



東よりの風が吹いて、猛暑日からは解放されるでしょう。東京都心は34℃と11日ぶりに猛暑日にはならない見込みです。さいたま市や宇都宮市で33℃などと内陸部でも猛烈な暑さにはならないでしょう。平年よりは高いものの、これまでの暑さに比べると幾分しのぎやすく感じられそうです。

東海や近畿は猛烈な暑さ

一方、東海から九州は強い日差しが照り付けて、猛烈な残暑が続くでしょう。最高気温は名古屋市や大阪市で37℃と体温並みの暑さとなりそうです。名古屋市では2週間連続で猛暑日となるでしょう。熱中症に警戒が必要です。



また、午後は大気の状態が不安定となるため、内陸部を中心に急な激しい雨や雷雨にご注意ください。