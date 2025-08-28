社会人アメリカンフットボール「Ｘリーグ」の秋季開幕戦「富士通フロンティアーズＶＳ富士フイルム海老名Ｍｉｎｅｒｖａ ＡＦＣ」があす（２９日）、秩父宮ラグビー場で午後７時から行われる。

アメフト史上初めて、ラグビーの聖地で開催。名門・富士通は１月３日のライスボウルでパナソニックに敗れ、４年連続の日本一を逃した。王座奪還を胸に、オフシーズンはフィジカルを徹底的に強化。戦術面もブラッシュアップし、万全の態勢で開幕戦に臨む。

選手層は昨季よりも厚い。過去３度リーグＭＶＰに輝いているＲＢニクソン・トラショーン（３３）、主将を務めるＯＬ大久保壮哉（２７）といった従来の戦力に、立命大出身のルーキー２人が加わった。ＲＢ山嵜大央（２２）は決して大柄ではないが、クイックネスは即通用のレベル。フィジカル勝負が可能な体格を誇るＯＬ森本恵翔（２３）も、ファンを魅了してくれそうだ。

一方、下克上を狙うのが富士フイルム。昨年の開幕戦も富士通と対戦して７―３６で敗れており、大きな力量差を感じさせた。ただ今季は「Ｘ１ Ｓｕｐｅｒ」に昇格して２シーズン目。トップカテゴリーのスピードにも慣れてくるに違いない。そして金星への大きな後押しとなるのが、ＱＢコルデイロ・シェヴァン（２５）の加入だ。アメリカの大学で活躍し、ＮＦＬシーホークスのトレーニングキャンプに参加した実績を持つ。世界レベルのパスプレーは、富士通にとっても脅威となるだろう。

名門が順当に好発進を決めるのか、ジャイアントキリングが見られるのか。週末の秩父宮ナイター決戦から目が離せない。