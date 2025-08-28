もっと早く知りたかったぁ！【3COINSの美容グッズ】がめっちゃ優秀なんよ♡
見た目のおしゃれさも機能性も兼ね備えた美容グッズが、手に取りやすい価格で揃う【3COINS（スリーコインズ）】。今回は、美容ブランドの「and us（アンド アス）」から、日常のヘアケアやフェイスケアに役立つ注目の美容グッズを厳選してご紹介します。
髪の広がりを抑えてツヤ感アップ
【3COINS】「メタルコーム」\2,200（税込）
「静電気をカットし髪の広がりを抑えてくれます」「髪表面の光沢感をアップし、まとまりのある髪へ導きます」と公式サイトで紹介されている、金属製のスタイリッシュなコーム。乾燥が気になりがちなこれからの季節に重宝しそうです。高さ約5.3 × 横約10cmのコンパクトなサイズなので、ポーチに入れて持ち運びやすいもの嬉しいポイント。
ビューラーじゃ物足りないと感じたらコチラ！
【3COINS】「ホットアイラッシュカーラー」\880（税込）
ビューラーの進化系ともいえる「ホットアイラッシュカーラー」は、ナチュラルメイクにも役立つアイテム。まつ毛のボリュームを出したいときにはボリュームコーム、扇状に見せたいときはセパレートコームを選べる2WAY仕様です。この価格なら気軽に試しやすい！
筆者激推し！ 手軽に使えるシェービングアイテム
【3COINS】「コンパクトシェーバー」\1,100（税込）
筆者も愛用中の「コンパクトシェーバー」。刃が直接触れにくい設計になっています。LEDライト付きで手元が見えやすいため、細かい部分のケアにも安心。アタッチメントは水洗いでき、コンパクトかつキャップ付きなので、旅行などにも持参しやすいです。
毎日のケアにプラスしてフェイスラインすっきり
【3COINS】「美容ローラー & ポインター」\1,100（税込）
1本で2役の優秀アイテム。公式サイトによると「ローラーは美容鍼のような突起が付いていて、フェイスラインなどを痛気持ちよく刺激」できるそう。反対側のポインターは「耳の後ろのくぼみなどをプッシュすれば、お顔がすっきりとした印象に」とのこと。毎日のリフレッシュタイムに取り入れて、自宅で手軽にセルフケアを楽しんでみて。
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：内山友里