2匹の猫たちがつくりだした奇妙な光景が10万いいね＆3万リポストを獲得し、話題になっています。投稿を見た視聴者からは「どうなってるの？？」「ネッコの奇跡」「合成かと思うほどの重なり方」などのコメントが集まっていました。

【写真：2匹の猫が重なった結果…】

お風呂での出来事

X（旧Twitter）アカウント「ミルちゃんとビービとねこむし」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドのミルちゃんとアメリカンカールのビービちゃんがつくりだした奇妙な光景。その光景が見られたのはバスルームだったといいます。

飼い主さんがお風呂に入るときは必ずついてくるというミルちゃんとビービちゃん。水が怖いのか、ミルちゃんは距離を保って少し遠くから飼い主さんを見守るそう。一方で、ビービちゃんは好奇心旺盛なため、バスルームの入り口ギリギリまで近付いてくるそうです。

ついにその瞬間が…！

遠巻きに見守るミルちゃんと、キワキワまで近づいてくるビービちゃん。2匹の間には一定の距離が保たれていたといいます。飼い主さんが音を出して誘ってみたところ、ビービちゃんだけがおそるおそるバスルームへ足を踏み入れたそうです。

そしてついに奇跡の瞬間がやってきます。バスルームに座り込んだビービちゃんの頭から、にょきっと小さなミルちゃんが生えたのです！それはまるで、キノコのように見えたといいます。『小さなミルちゃんに寄生されたビービちゃん』の図です。

遠近法のなせる技

ちょうどビービちゃんの頭の中央から生えていたこと、ミルちゃんの手足がまったく見えない状態だったことが起こした奇跡でした。

この時のミルちゃんの表情はというと、あり得ないものを見るような、ちょっと不思議な表情をしていたそうです。猫は水が苦手なので、自ら濡れにいく飼い主さんのことが信じられなかったのかもしれませんね。

にょきり生えた奇跡的な瞬間を見たX民からは「トーテンポールみたいに上へ上へ」「どんどん生えてほしい」と、さらに生えてほしいという謎の要求も…！飼い主さんのおうちにはミルちゃんとビービちゃん以外にミヌエットのねこむしちゃんもいるので、あり得るかもしれません！

Xアカウント「ミルちゃんとビービとねこむし」では、3匹のニャンズがのびのび過ごしたり、ときにはケンカをしたりする可愛い姿がたくさん見られますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「ミルちゃんとビービとねこむし」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。