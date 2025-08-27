『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、群馬県のＧメッセ群馬で行われた『群馬パーツショー』の会場で撮影した、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナーのプロフィール

お名前：ゆーと！！

年齢：20代

車両名：トヨタ GRヤリス

年式：2020年式

型式：MXPA12

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：11ヶ月（撮影時点）

走行距離：27,670km

年間走行距離：20,000km

※本記事は編集部へ寄せられた内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

ノーマルから変えた経緯

年間で2万kmを走行しているという〝ゆーと！！〟さん。「人とかぶりたくなかったんです！」ということで、ノーマルからカスタムをすることに。まだ所有して一年も経っていないため、本格的なカスタムはこれからとのことで、今後が楽しみな一台です！

良い点・こだわりのポイント

「現時点ではボンネットをマットブラックでラッピングしているところですが、次に入れる足回りです！」



外装関係

ボンネット：マットブラックにラッピング

エアロ類：GRフルエアロ

フラップ：クスコ スポーツフラップ

内装関係

ノーマルです！

補強関連

クスコ タワーバー

ホイール

ホイール：ADVAN RACING TC-4

エンジン関連の変更点

排気系

マフラー：GRスポーツマフラー

次に変えたいポイント

「リヤウイングを入れたいですね！」