『24時間テレビ48』タイムテーブル発表 横山裕のマラソン、ボーダーレスLIVE「We are the No Borders!!」など【タイムスケジュール掲載】
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）のタイムテーブルが、公式SNSで発表された。
【写真】晴天の中…ランニングポーズをとる横山裕（SUPER EIGHT）
1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。
今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている。
タイムテーブルは、以下の通り。
【『24時間テレビ48』タイムテーブル】
■30日午後6時30分
スタート
■午後7時台
視覚障がいの子どもたちとKing ＆ Prince永瀬廉が作る「感じる花火」プロジェクト
あのちゃんが離島のフリースクールへ！上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
■午後8時台
横山裕が走る！子ども支援マラソンスタート！
相葉雅紀 保護犬トリミング特別編 飼育放棄の犬をドリームチームで緊急レスキュー！
みんなで挑戦！パラアスリート スゴ技チャレンジ
■午後９時台
岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション ペインティングスタート！
日本レットダーツの旅的全国1億人インタビュー〜氷川きよし編〜
仲間由紀恵がサポート！能登の高校生が知ってほしい「わたしたちのこと」
書道パフォーマンス「復興への想い」
ドラマドキュメンタリー超問題児?!黒柳徹子はなぜテレビ女優第1号になれたのか？
ドラマスペシャル「トットの欠落青春記」
■午後11時台
6年ぶり復活！24時間テレビ生しゃべくり007
世界的スターJ＆国宝級俳優が生で初登場SP
■31日午前2時台
上田と女が吠える夜インターナショナル〜あなたの国のことを教えてSP〜King ＆ Princeも登場！
■午前4時台
ヒューマングルメンタリー オモウマい店
能登のずっと明るい寿司親子 2024-2025
■午前5時台
チャリティーパートナーと共に！シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとを教えて」
■午前6時台
シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとの絶品朝食を教えて」全国各地と生中継！
■午前7時台
オモウマい店が出会った 能登のずっと明るい寿司親子2025
未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山スタート！
■午前8時台
長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継
ドキュメンタリードラマ『西田敏行 役者バカの原点〜知られざる家族の絆から』
■午前9時台
総合司会 羽鳥慎一アナが取材！夢の鳥人間コンテスト 肺がんと闘う父親のために…約束のフライト
■午前10時台
俳優・星野真里の娘 ふうかちゃんが親友とはじめてのだいぼうけん！
■午前11時台
やす子も登場！日産チャリティーイベント！みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ
ヒロミの八王子リホーム「きょうだい児」が遊べる保育室づくり
■正午ごろ
長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継
城島茂が伝えたい 福島・帰宅困難区域の今
■午後1時台
岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション
豪華アーティストで送るテレビチャリティーライブ Song for Children！24時間
家族の中で自分だけが聞こえる…いとうあさこがCODAの女性を取材 上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
欽ちゃんが24時間テレビに生登場！世界が認めた仮装大賞のレジェンド 国技館で史上最大の「ピンポン」
■午後2時台
有働由美子が「ともだち近居」をリポート 上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
乃木坂46久保史緒里がサポート！ピアノ連弾で届ける！視覚障がいを受け入れたきっかけ
■午後3時台
日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー〜志尊淳＆永瀬廉 編から
横山裕に届ける！ヒルナンデス！バンドの応援歌
岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション
みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ
総合司会 水卜麻美アナが取材！奇跡の保育園 97歳の現役保育士と考える子どもたちの未来
■午後4時台
未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山
岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション
■午後5時台
氷川きよしと歌おう！「あなたのことを教えて」生合唱プロジェクト
■午後6時台
日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー〜市川ぼたん＆市川新之助 編〜
岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション
志尊淳が寄り添う「余命7ヶ月」宣告された新米パパ 27歳の今 家族3人で未来へつなぐ笑顔
もう一度能登に帰ろう！浜辺美波が届ける 復興のキリコ祭り
■午後7時台
King ＆ Prince高橋海人（※高＝はしごだか）が市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送るボーダーレスLIVE「We are the No Borders!!」
■午後8時台
大フィナーレ！横山裕 子ども支援マラソンにかけた想い
