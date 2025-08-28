『24時間テレビ48』タイムテーブル発表（C）日本テレビ

　日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）のタイムテーブルが、公式SNSで発表された。

　1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。

　今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている。

　タイムテーブルは、以下の通り。

【『24時間テレビ48』タイムテーブル】
■30日午後6時30分
スタート

■午後7時台
視覚障がいの子どもたちとKing ＆ Prince永瀬廉が作る「感じる花火」プロジェクト

あのちゃんが離島のフリースクールへ！上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

■午後8時台
横山裕が走る！子ども支援マラソンスタート！

相葉雅紀 保護犬トリミング特別編 飼育放棄の犬をドリームチームで緊急レスキュー！

みんなで挑戦！パラアスリート スゴ技チャレンジ

■午後９時台
岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション ペインティングスタート！

日本レットダーツの旅的全国1億人インタビュー〜氷川きよし編〜

仲間由紀恵がサポート！能登の高校生が知ってほしい「わたしたちのこと」
書道パフォーマンス「復興への想い」

ドラマドキュメンタリー超問題児?!黒柳徹子はなぜテレビ女優第1号になれたのか？
ドラマスペシャル「トットの欠落青春記」

■午後11時台
6年ぶり復活！24時間テレビ生しゃべくり007
世界的スターJ＆国宝級俳優が生で初登場SP

■31日午前2時台
上田と女が吠える夜インターナショナル〜あなたの国のことを教えてSP〜King ＆ Princeも登場！

■午前4時台
ヒューマングルメンタリー　オモウマい店
能登のずっと明るい寿司親子 2024-2025

■午前5時台
チャリティーパートナーと共に！シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとを教えて」

■午前6時台
シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとの絶品朝食を教えて」全国各地と生中継！

■午前7時台
オモウマい店が出会った 能登のずっと明るい寿司親子2025

未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山スタート！

■午前8時台
長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継

ドキュメンタリードラマ『西田敏行 役者バカの原点〜知られざる家族の絆から』

■午前9時台
総合司会 羽鳥慎一アナが取材！夢の鳥人間コンテスト 肺がんと闘う父親のために…約束のフライト

■午前10時台
俳優・星野真里の娘 ふうかちゃんが親友とはじめてのだいぼうけん！

■午前11時台
やす子も登場！日産チャリティーイベント！みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ

ヒロミの八王子リホーム「きょうだい児」が遊べる保育室づくり

■正午ごろ
長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継

城島茂が伝えたい 福島・帰宅困難区域の今

■午後1時台
岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション
豪華アーティストで送るテレビチャリティーライブ Song for Children！24時間

家族の中で自分だけが聞こえる…いとうあさこがCODAの女性を取材　上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

欽ちゃんが24時間テレビに生登場！世界が認めた仮装大賞のレジェンド 国技館で史上最大の「ピンポン」

■午後2時台
有働由美子が「ともだち近居」をリポート　上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

乃木坂46久保史緒里がサポート！ピアノ連弾で届ける！視覚障がいを受け入れたきっかけ

■午後3時台
日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー〜志尊淳＆永瀬廉 編から

横山裕に届ける！ヒルナンデス！バンドの応援歌

岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション

みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ

総合司会 水卜麻美アナが取材！奇跡の保育園 97歳の現役保育士と考える子どもたちの未来

■午後4時台
未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山

岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション

■午後5時台
氷川きよしと歌おう！「あなたのことを教えて」生合唱プロジェクト

■午後6時台
日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー〜市川ぼたん＆市川新之助 編〜

岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション

志尊淳が寄り添う「余命7ヶ月」宣告された新米パパ 27歳の今 家族3人で未来へつなぐ笑顔

もう一度能登に帰ろう！浜辺美波が届ける 復興のキリコ祭り

■午後7時台
King ＆ Prince高橋海人（※高＝はしごだか）が市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送るボーダーレスLIVE「We are the No Borders!!」

■午後8時台
大フィナーレ！横山裕 子ども支援マラソンにかけた想い