【きょうから】ウェンディーズ＆ファーストキッチンの今年の“月見” もちもち揚げ餅がお月様に
ウェンディーズ・ジャパン及び、ファーストキッチンでは、きょう28日から、ウェンディーズ・ファーストキッチンとファーストキッチンにて、丸餅をお月様に見立てた独自性バーガー『月見もっち』 シリーズを発売する。
同シリーズは、毎年、ファーストキッチンで秋季限定で販売しており話題となっている商品。今回、ウェンディーズでも満を持しての登場となる。ウェンディーズではおもちとたまごに、黒トリュフを使用したてりやきソースやカリカリベーコンをあわせ、アメリカンでプレミアムな月見バーガーも用意。どちらのブランドも丸餅は店内で揚げ餅にしており、特製てりやきソースと絡めて出来立てを提供する。
ウェンディーズでは、アメリカンと和の融合した商品を展開。新商品は5商品で、黒トリュフを使用したプレミアムな月見バーガーや、ボリューム感を抑えたJr.サイズのバーガーなど、さまざまなニーズに応える。イチオシ商品は、アメリカのWendy’sの定番で日本でも人気の『ベーコネーターUSA』を、日本のおもちとたまごでアレンジした『月見もっち ベーコネーター』で、アップルウッドでくん製されたカリカリなベーコンとの調和が堪らない逸品。また、香り高い刻んだ黒トリュフを使用した商品も2つラインナップする。ジューシーなビーフ100%パティとの相性も抜群。
■商品概要【ウェンディーズ・ファーストキッチン 全5種】
『トリュフ月見もっちベーコネーター』単品1450円
ウェンディーズでも満を持して『月見もっちバーガー』が登場。本場アメリカのWendy’sの定番で日本でも人気の『ベーコネーターUSA』を月見バージョンにアレンジした、期間限定商品。月見の季節にピッタリなもちもちの丸餅とふわふわたまごに、香りのよい刻んだ黒トリュフを加えたてりやきソースを組み合わせた。旨味の詰まったカリカリのベーコンとおもち、そしてトリュフの相性抜群な、見た目にもインパクトのあるプレミアム月見バーガー。
『月見もっちベーコネーター』単品1190円
月見と言えば、おもち！人気『ベーコネーター』をベースに、もちもちの丸餅とふわふわたまご、オリジナルてりやきソースを組み合わせた。アップルウッドでくん製した香ばしいカリカリのベーコンにおもちの食感が楽しめる、アメリカンと和が融合した個性派月見バーガー。
『トリュフ月見もっちバーガー』単品1250円
月見の季節にピッタリなもちもちの丸餅とふわふわたまごに、香りのよい刻んだ黒トリュフを加えたてりやきソースを組み合わせた。WFKオリジナルのジューシーなビーフ100%パティの旨味とトリュフの香りが楽しめる、秋限定・月見バーガー。
『月見もっちバーガー』単品950円
月見の季節にピッタリなもちもちの丸餅とふわふわたまごに、オリジナルてりやきソースを組み合わせた。ウェンディーズのジューシーなビーフ100%パティの旨味が堪能できる、秋限定・月見バーガー。
『Jr.月見もっちバーガー』単品650円
『月見もっちバーガー』をJr.サイズにアレンジ。もちもちの丸餅とふわふわたまごに、てりやきソースの程よいバランス感が楽しめる、秋限定・月見バーガー。
■商品概要【ファーストキッチン 全4種】
『チーズ月見もっちバーガー』単品950円
今年もおもちを挟んだ。店で丁寧に焼き上げたたまごと、オリジナルてりやきソースを絡ませた揚げ餅に、コクのあるチェダーチーズをトッピング。ファーストキッチンの特製和だしが香るパティと醤油を加えたバンズを使用した、和の旨味がぎゅっと詰まった秋限定・月見バーガー。
『月見もっちバーガー』単品920円
今年もおもちを挟んだ。店で丁寧に焼き上げたたまごと、オリジナルてりやきソースを絡ませた揚げ餅に、ベーコンをトッピング。ファーストキッチンの特製和だしが香るパティと醤油を加えたバンズを使用した、和の旨味がぎゅっと詰まった秋限定・月見バーガー。
『月見もっちチキン竜田バーガー』単品790円
店で丁寧に焼き上げたたまごと、オリジナルてりやきソースを絡ませた揚げ餅にベーコンをトッピング。ファーストキッチンのしょうが香るザクザクとした衣が特徴のチキン竜田と、醤油を加えたバンズを使用した、和の旨味を存分に味わうことができる秋限定・月見バーガー。
『Jr.月見もっちバーガー』単品640円
『月見もっちバーガー』をJr.サイズにアレンジ。もちもちの丸餅とふわふわたまごに、てりやきソースの程よいバランス感が楽しめる、秋限定・月見バーガー。
