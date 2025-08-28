日本テレビ系10月期新土曜ドラマのタイトルが『良いこと悪いこと』（10月スタート、毎週土曜 後9：00）に決定。キャスト13人全員が顔を“プロフィール帳”で隠した異例のビジュアルが公開された。



今作は、予想不能なノンストップ考察ミステリードラマとなる。同窓会で集まったのは、小学校の同級生。タイムカプセルからは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムが出てきた。そして、同級生の不審死が始まった。事件を止めるために動き出した2人の同級生。しかし、2人にも秘密があった。容疑者は同級生。真犯人は誰なのか。



今回公開されたビジュアルでは、キャスト13人が“プロフィール帳”で顔を隠している。“プロフィール帳”には、本人へとつながるヒントが隠れている可能性も。番組開始前から視聴者の推理力が問われている。