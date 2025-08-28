夏の甲子園　プロ野球スカウトの「本当の評価」　今年もドラフトの主役は大学生か

石垣の上位指名は間違いないが…(C)産経新聞社

今夏の甲子園大会は沖縄尚学の優勝で幕を閉じました。開幕時には広陵による暴力事案がSNS上で話題沸騰になり、大会途中で出場辞退という異例の展開になりましたが、終わってみれば熱戦に次ぐ熱戦となり、名勝負が生まれた大会として後世には語り継がれることになりそうです。

【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！ 注目選手の写真＆寸評を一挙紹介

しかし――。今大会の物足りなかった点について、アマチュア野球に詳しいスポーツライターは言います。

「今秋のドラフト会議の対象選手となる、プロ注目の逸材は少なかったですね。通常、12球団の全国のスカウトは、甲子園大会で出場校が『一回り』する序盤の1週間は全員で見て、担当エリア以外の選手についてもチェックするんですが、スカウトの数も少なかったし、例年に比べて低調だったというのが正直なところです」

そんな中、投手でナンバーワンの評価となったのは初戦で敗退したものの、最速158キロを誇る健大高崎の剛腕・石垣元気とされています。

「3点ビハインドの7回からリリーフし、155キロをマークしましたが、投げたのは2イニングのみ。石垣については各球団とも群馬大会までである程度、調査は終わっていますし、高評価は揺るがないとは言え、『石垣凄いぞ！』と大爆発までいかなかったのは寂しいところです。甲子園大会は野球ファンだけでなく、一般層を巻き込む力を秘めている。かつての横浜・松坂大輔、日南学園・寺原隼人らは社会現象になり、自らの価値を爆上げした中で秋のドラフトに突入した。石垣もワンチャン、そんな大会になるかと予想したんですが…」（前述のライター）