¡Ö¤³¤³¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡×Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡ÖÀÖ¡×¥³¡¼¥Ç¤ÇÁ´ÊÆOP½éÀï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡ª¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤¿²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤âÏÃÂê¤Ë

È±¾þ¤ê¤«¤é¥·¥å¡¼¥º¤Þ¤Ç¡ÖÀÖ¡×¤ÇÅý°ì¤·¡¢½éÀï¤ò²÷¾¡¤·¤¿Âçºä¤Ê¤ª¤ß(C)Getty Images
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°24°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó½éÀïÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¤Ç¡¢Æ±106°Ì¤Î¥Ò¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¥Í¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤ò6-3¡¢6-4¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÀÖ¡¢ÀÖ¡¢ÀÖ¡ÄÂçºä¤Ê¤ª¤ß¤ÎÁ¯Îõ¥³¡¼¥Ç¤È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡·ë²Ì°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¡£Âçºä¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÁ´¿È¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Âç²ñ3ÆüÌÜ¤Î¥Ê¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ»ï¡ØELLE¡Ù¤Ï¡ÖÁ´¿È¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥³¡¼¥È¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢´Ñ½°¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÈà½÷¤Ï¡¢Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥à¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤ËÊâ¤ß½Ð¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹õ¤¤¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Èµ±¤¯ÀÖ¤¤¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤ÏÀÖ¤¤Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉÁ¼Ì¤·¤¿¡£
¡Ö¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤¦¤µ¤®¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¡£Âçºä¤Î¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÍÉ¤ì¤ëÀÖ¤¤Áõ¾þÉÕ¤¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ï²Ä°¦¤é¤·¤¯ÌÜ¤ò°ú¤¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÉñÂæ¤ËÍ·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¡¼¥ó¡¦¥Ö¥ê¥ó¥°¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡È±¤Ë¤Ï¤¤é¤á¤¯¥Ð¥é¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Â¸µ¤Ë¤ÏÂç²ñÀìÍÑ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ê¥¤¥¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤À¡£Âçºä¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê¸ÌÌ¤Ï¡ÖRoses¡×¡Ê¥Ð¥é¡Ë¤È¤À¤±µ¤·¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È2ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀÖ°ì¿§¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤È¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿Âçºä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯1·î¤ÎÁ´¹ë¤Ç¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢Æ±6·î¤ÎÁ´Ê©¤Ç¤Ïºù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÂçºä¤Î°ì¤Ä¤ÎÉ½¸½¼êÃÊ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¡ØELLE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â°¦¤·¡¢ºÇ¹â¤ÎÂç²ñ¡£¤³¤³¤ÇËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´ÊÆ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂÎ¸½¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁû¤¬¤·¤¯¤ÆË»¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æ±»þ¤ËËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç²ñÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÎÃÌÏÃ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¯Îõ¤Ê¡ÖÀÖ¡×¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Æ½éÀï¤ò¾þ¤Ã¤¿Âçºä¡£¼¡Àï¤Ï¤É¤ó¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
