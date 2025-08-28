¥É¥¤¥Ä¡ÖÄ§Ê¼À©Éü³è¡×¤Î²ÄÇ½À¤â Ê¼Ìò¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊË¡°Æ¤¬³ÕµÄ¾µÇ§¡¡¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤¬ÇØ·Ê¤«
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¶¼°Ò¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ§Ê¼À©ÅÙ¤ÎÉü³è¡×¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊÊ¼Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎË¡°Æ¤¬³ÕµÄ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¡¡¥á¥ë¥Ä¼óÁê
¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼«Í³¡¢Ê¿ÏÂ¡¢°ÂÄê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤âÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
º£²ó¡¢³ÕµÄ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿Ë¡°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÆþÂâ¤¹¤ë°Õ»×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤òµÁÌ³¤Å¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢2027Ç¯¤«¤é¤Ï18ºÐ¤ÎÃËÀ¤ËÄ§Ê¼¸¡ºº¤òµÁÌ³²½¤·¤Þ¤¹¡£Ë¡°Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Ö´êÊ¼¤ÎÊç½¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤ÏÊ¼»Î¤òº£¤Î18Ëü¿Í¤«¤é26Ëü¿Í¤ËÁý¶¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Ê¼»Î¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤ÇÄ§Ê¼À©¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Ê¤É¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
