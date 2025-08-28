Àîºê¡¦Åù¡¹ÎÏÎÐÃÏ¤ÎºÆÊÔÀ°È÷¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅ±²ó¤ò¡×¡¡»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬»Ô¤ËÍ×Ë¾½ñ
¡¡Åù¡¹ÎÏÎÐÃÏ¡ÊÀîºê»ÔÃæ¸¶¶è¡Ë¤ÎºÆÊÔÀ°È÷·×²è¤ò½ä¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖÅù¡¹ÎÏÎÐÃÏ¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Ï£²£·Æü¡¢£±£°·î¤Îµì»ÔÌ±¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î²òÂÎ¹©»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ë·×²è¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅ±²ó¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÀîºê»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£Æ±²ñ¤Ï½»Ì±¤Î·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¡ÊÀÐÌÊ¡Ë¤äÅÚ¾í±øÀ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£··î¤Ë¸ø¹ð¤µ¤ì¤¿´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á½ñ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¼Â»Ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤¬£²£°£²£³Ç¯½Õ¡¢ºÆÊÔÀ°È÷¤ä´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤Ê¤É¤òÃ´¤¦ÆÃÊÌÌÜÅª²ñ¼Ò¡ÖÀîºê¤È¤É¤í¤¥Ñ¡¼¥¯¡Ê£Ë£Ô£Ð¡Ë¡×¤ÈÄù·ë¤·¤¿·ÀÌó¤Ç¤Ï¡¢£³£°Ç¯´Ö¤Ç¶â³Û¤ÏÌó£¶£³£³²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡££²£´Ç¯£±£±·î¤Ë£Ë£Ô£Ð¤Ï»ñºà¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¡¢³Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÎÍ×Ë¾¤ËÈ¼¤¦Àß·×ÊÑ¹¹¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ìó£µ£µ£°²¯±ß¤ÎÁý³Û¤ò»Ô¤Ëµá¤á¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÚ¾í±øÀ÷ÂÐºö¤ËÌó£¶£³²¯±ß¡¢¥¢¥¹¥Ù¥¹¥ÈÂÐºö¤Ë¤ÏÌó£´£³²¯±ß¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ô¤¬·×²è¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ë£Ô£Ð¤Ë¤è¤ëÁý³ÛÍ×Ë¾¤Î£²¥«·î¸å¤È¤Ê¤ëº£Ç¯£±·î£³£±Æü¤Î»ÔµÄ²ñ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê°Ñ°÷²ñ¡££²·î£²Æü¤Î´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á¡Ê´Ä¶¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡ËÀ©ÅÙ¤Î¸øÄ°²ñ¤Î£²ÆüÁ°¤À¤Ã¤¿¡£Æ±²ñ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¡Ê¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤äÅÚ¾í±øÀ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ê£±·î£³£±Æü¤Ë¡ËÄ´ººÃæ¤È¤µ¤ì¤¿·ëÏÀ¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Ô¤Ï£²£²Ç¯£´·î¤ÎÆþ»¥¸ø¹ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤äÅÚ¾í±øÀ÷ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈñÍÑ¤òÀ¹¤ê¹þ¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é»Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¶È¼Ô¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÄó¼¨¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£Ç¯£¹·îÃæ½Ü¤ËÍ½Äê¤¹¤ëµì»ÔÌ±¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î²òÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹©»öÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤Î´í¸±À¤ä°ÂÁ´ÂÐºö¡¢½üµîÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ô¤Ïº£·î£²£¹¡¢£³£°Æü¤Ë¤ÏÅù¡¹ÎÏÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹·¿ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¼«Í³Äó°Æ»ÜÀß¤ò´Þ¤àºÆÊÔÀ°È÷¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤Ê¤É¡¢¿¦°÷¤ä£Ë£Ô£Ð¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬½»Ì±¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤ë¡£
