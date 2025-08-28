【ももち×VDL】大人気チークステインブラッシャーに限定コラボカラー登場♡

女性をより美しく輝かせることを理念に掲げるVDLから、人気インフルエンサー「ももち」との初コラボアイテムが誕生しました。2025年8月31日より、Qoo10メガ割でお得に購入できる限定チークステイン ブラッシャー。韓国らしい“뽀용（ぽよん）”カラーをベースに、ふんわりとした可憐さと上品さを兼ね備えた発色は、今しか手に入らない特別な2色。新作コスメをいち早くチェックしてみませんか？

ももち監修の限定カラー2色



今回のコラボでは、肌になじみやすい「モモピーチ」と大人っぽさを漂わせる「ビンテージローズ」が登場。「モモピーチ」はピーチトーンにゴールドパールが煌めき、とろけるような可愛らしさを演出。

「ビンテージローズ」は上品なローズトーンで、洗練された甘さを叶えてくれます。価格は2,310円（税込）、容量は6g。

ルナソル新作♡自由に仕上げるベースメイク3品目が9月5日発売

使いやすさと持ち運びやすさを両立



14 モモ ピーチ MOMO PEACH

15 ビンテージ ローズ VINTAGE ROSE

ベルベットのように柔らかなパウダーが肌にぴたっと密着し、血色感を自然にプラス。ブラーリング効果で毛穴をふんわりカバーしながら、くすみにくく明るさをキープ。

さらにミラー付きのコンパクト設計で持ち運びにも便利。キュートなパッケージは、バッグに忍ばせているだけで気分が上がりそうです♡

今だけの特別コラボを手に入れて



「ももち×VDL」のチークステイン ブラッシャーは、人気インフルエンサーの感性とVDLの技術が融合した注目コラボ。

Qoo10メガ割期間中は、通常2,310円（税込）のアイテムをさらにお得に手に入れるチャンスです。頬にふんわり色づく新色をまとえば、いつものメイクに新しい表情が加わるはず。

あなたの毎日を彩る、ときめきの一品をこの機会にぜひチェックしてみてくださいね♪