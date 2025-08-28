【MLB】ドジャース6ー3レッズ（8月26日・日本時間27日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、一瞬見せた“話題の表情”

8月26日（日本時間8月27日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せた表情が話題となっている。

6回裏・ドジャースの攻撃、1死二塁の場面で迎えた1番・大谷の第4打席。この打席で大谷は、レッズの2番手左腕ブレント・スーターに対し、カウント1-1とすると、3球目、内角へとやや甘く入った130km/hのスライダーをフルスイングで捉え、低い弾道で一二塁間を破り、ライト前へと高速で抜ける弾丸ヒットに。二塁走者のミゲル・ロハスが生還し、貴重な追加点をもたらすタイムリーとなった。すると、この久々となるタイムリーに大谷は、到達した一塁塁上で、拍手をしながらクールな眼差しで佇むこととなった。

こうした大谷の姿に、この日、ABEMAの中継で実況をつとめていた生明辰也アナウンサーは「拍手を贈る横顔もカッコ良いですねえ…」とコメント。それを受けて解説を務めた杉谷拳士も「なんであんなにスマートなんでしょうね。僕なんかもう興奮しすぎてね、もう、うりゃー！とか言っちゃいますもんね」とコメントし、笑いを誘うこととなった。

大谷といえば、これまでもプレーそのものはもとより、プレー中に見せる表情豊かなリアクションが注目を集めることもしばしばで、つい先日も、試合中にスタンドから野次を飛ばしていた相手ファンの前でホームランを放ち、その直後にわざわざ声をかけてタッチを交わしたことが大きな話題となったばかり。今後もこうした大谷ならではのリアクションに、多くのファンからも注目が集まりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）