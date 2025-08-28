◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）

１時間遅れのプレーボールとなっても、集中力は切らさなかった。泉口が快音を響かせた。初回先頭、８球目の内角低め１４２キロ直球に腕をたたんで反応して右前へ運んだ。ともに自己最長タイとなる８試合連続安打＆１３戦連続出塁。６回にも右前安打を放ち、直近５戦で３度目のマルチと好調ぶりを見せつけた。

“２冠”も夢ではない位置まで来た。打率２割９分１厘はトップの小園（広島）と５厘差のリーグ３位。出塁率３割５分７厘はリーグトップに浮上した。首位打者と最高出塁率のダブルタイトルなら巨人では１６年の坂本以来だ。「また明日、勝てるように頑張ります」と泉口。目の前の一打席に集中する先に、２つのタイトルが見えてくる。伸び盛りの２年目が、勢いそのままにブレイクイヤーを完走する。

◆セ出塁率上位

〈１〉巨人泉口 ．３５７

〈２〉阪神中野 ．３５６

〈３〉阪神大山 ．３５４

◆セ打率上位

〈１〉広島小園 ．２９６

〈２〉阪神中野 ．２９１３

〈３〉巨人泉口 ．２９０６