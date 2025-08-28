人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が27日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。都内でサウナを満喫した様子を投稿した。

「心も体もととのうご褒美時間 【SAUNA霧宙】に行ってきました」と報告。薄紫色のビキニ水着姿でミストサウナを体感した動画をアップした。「お部屋ごとに雰囲気が違って、今回は『宙−sora−』を体験 清潔感はもちろんだけど少し寝そべって内気浴できるスペースにハンモックまで置いてあって居心地よすぎて時間があっという間だったよ 特にお気に入りは『霧宙ミスト』！ ボタンを押すとふわ〜っと霧に包まれて、全身がやさしくリセットされる感覚がたまらなかった さらに冷頭スプラッシュやミストトノイもあって、サウナ初心者さんや水風呂が苦手な人でも楽しめる工夫がいっぱい」などと心境をつづった。

「パウダールームやアメニティも充実していて、サウナ後にメイク直しまで出来るのはありがたいよね 最後はサウナドリンクでかんぱーい」と友人とのサウナ3ショットも披露した。

また別の投稿では、ABEAの番組での“変身ショット”や、クレヨンしんちゃんの映画を観に行った様子、先週末にカーレースチーム「D'station Racing」のレースアンバサダーとして参加したスーパーGT第5戦鈴鹿大会を盛り上げた浴衣コスチュームなどの写真もアップした。

ファンやフォロワーからも「美しくて素敵」「笑顔最高」「細っ」「美脚」「グラマラスキュート」「セクシー」「すっぴん超かわいい」「べっぴんさん」などのコメントが寄せられた。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。身長163センチで、特技は大食い。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」ではグランプリを受賞した。「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。