レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が27日、自身のインスタグラムを更新。ナイトプールでのビキニ水着ショットを投稿した。

「夏が終わる前に載せきりたい」とつづり、ビキニ水着のスタンプも添えた。ポニーテールのロングヘアを束ね、大胆な白いビキニ姿を公開。レインボーカラーの浮輪から上半身を出した笑顔ショットや、水色のハート形の浮輪を持ってほおにハートをつくった1枚など、夜のカクテル光線に照らされて、さらにスタイル抜群のボディーが輝いた。

ファンやフォロワーからも「美人すぎる」「セクシーで可愛い」「白ビキニも最高に可愛い」「スタイル抜群」「美脚」「可愛すぎてうっとり」「パーフェクトに美しい」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍しているが、今季限りでの卒業を18日に発表した。