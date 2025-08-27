やっぱり今年もファーアウターが可愛すぎる！

9月も間近に迫り、新作アウターが続々と登場しています。目映りしてしまうけど、ふわふわ、もこもこのファーアウターの可愛さといったらダントツ。

甘めからきれいめまでピックアップしたので、ソールドアウト前にチェックしてください♡



ファーを贅沢にあしらった華やかアウター

ファーポンチョコート／CELFORD

昨年、大人気を博したファーポンチョコートがアップデートして再登場しました。既存色のアイボリーとライトグレーはニュアンスカラーにアレンジして、さらに赤みのあるモカとUSAGI ONLINE限定カラーのキャメルもご用意。

フードに施したボリューミーなファーが小顔効果を発揮すると同時に、華やかな雰囲気を演出してくれます。

気合いを入れたい日はもちろん、デイリー使いにももってこい！

トップスとしてはもちろん、アウターとしても大活躍

【USAGI ONLINE限定】ファーフードパーカー／SNIDEL

フードにふわふわのファーをプラスしたニットパーカーは、厚手なので冬まで活躍必至です。０、１サイズを展開しており、０サイズはすっきりした丈感でワンピと相性抜群。そして１サイズは０と14センチほど丈感を変えて、ゆったりとした仕様に。こちらはミニスカやチュールスカートと合わせるのがおすすめ。サイズ感で印象が異なるので、お好みで選んでみてくださいね♡

カラーはアイボリー、グレー、ライトベージュの３色展開。

ボリューム満点な大きめフードがデコルテまわりを華奢見え♡

ファーフードニットコート／SNIDEL

目の細かな編み地でやわらかい印象に仕上げたニットコート。襟のようなボリュームのあるフードには、フェイクファーをあしらって華やかさも添えました。ファーの分量をやや控えめにしたことで、上品な雰囲気も漂います。ウエストベルトでマークしてメリハリをつけたり、ベルトを絞めずに着こなしたりとシルエットを調整できるのもポイント。

カラーはアイボリー、ライトグレー、ダークグレーの３色です。

合わせやすさ抜群！とにもかくにも上品に着こなせる逸品

裾ファーブルゾン／CELFORD

裾を毛足の短いファーで切り替えて、華やか×上品に。合わせるボトムを選ばない着丈で使い勝手抜群です。襟ぐりはすっきりとしたノーカラーで、インナーの襟元を覗かせても◎。

カラーはオフホワイト、ブラック、ミックスの３色展開です。

ファー襟を取り外すとシャープなムードに

2wayファーカラーリバーショートコート／Mila Owen

襟はボタンで留める仕様になっていて、簡単に切り替え可能。甘めな気分のときは襟あり、シンプル＆シャープにまとめたいときは襟なしで着こなしてみてください。

袖まわり含め、全体的にワイドな作りなのでインナーを着込んでももたつきが発生しないのもポイント。

ホワイト、ブラック、キャメルの３色展開でお届け。