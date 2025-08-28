©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにコロコロチキチキペッパーズを迎え、人気芸人が好物グルメを極める「ちょんまげラーメンのなす探訪」と、囲碁将棋が東京の穴場店にツートライブをご案内する「囲碁将棋のアンサーおもてなしドライブ」をテーマにお届けする。

芸人がニッチな大好物を極める好評企画の第7弾には、6月に電撃改名して世間を驚かせた、ちょんまげラーメンが登場！ 「ちょんまげラーメンのなす探訪」と題し、田渕が「食べ物の中で一番好き」という“なす”を使ったメニューを関西の名店で堪能。さらに田渕のためにシェフが用意してくれた、メニューにないスペシャルな“なすグルメ”を味わう。

1軒目は、大阪・十三にある中華料理店。有名ホテルで腕を振るっていたシェフが作る一流の味が、手頃なお値段でいただける人気店だ。まずは、ランチで一番人気という“麻婆なす”を味わう田渕。無類のなす好きだけに、普段からよく食べているメニューだが「辛いだけじゃない深みがある！」とそのおいしさにすっかり魅せられ…。そんなお店でいただくスペシャルな“なすグルメ”は、シェフの故郷である中国・山東地方ではポピュラーながら、日本ではほとんど見かけないというレアな料理。「これがなす？」「こんなん初めて食べた！」とちょんまげラーメンを驚かせたシェフ渾身の一品とは？

2軒目は、兵庫・芦屋にある京料理のお店。1日3組限定、しかも営業日は月に5～7日だけとあり、食通の間では“予約の取れない店”として知られる名店という。メニューはコースのみで、夏のコースで人気の一品が“なす田楽”。焼いたなすに田楽みそを塗ったシンプルな料理というイメージがあるが、こちらのなす田楽はひと味もふた味も違うらしく…。「お花畑みたい！」ときむが思わず叫んだカラフルでゴージャスななす田楽が登場！ そしてスペシャルな“なすグルメ”では、あこがれの高級食材となすの豪華コラボが田渕の度肝を抜く!?

3軒目は、大阪・新町にあるイタリアン。今年、ミシュランガイドのビブグルマンに選出されたこちらでは、旬の水なすを使ったさわやかな前菜を味わうほか、田渕と同じく「なすが大好き」というシェフが、メニューにない特別な“なすグルメ”を2品も披露！ なす好きだからこそたどり着いた“香り”もおいしい夏のパスタとは？

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。

