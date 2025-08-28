データで判明！離婚年齢ランキングの驚く結果



（写真：Fast&Slow／PIXTA）

2025年7月に掲載の記事「『結婚に対して離婚が多い』都道府県ランキング データが語る“理想の結婚生活”が実現できる街とは？」にてお伝えしたように、日本においては10年単位で見て、婚姻届の35％以上の離婚届が提出されるという大離婚化社会が続いています。

夫婦のどちらか、または双方が、嫌な思いを抱えつつも忍耐を強いられる社会よりはよいものの、やはり、避けられるなら避けるに越したことはありません。筆者に「離婚は結婚の5倍のエネルギーが必要だった」と語って下さった女性がいますが、長期の裁判に発展するケースも珍しくはありません。

そこで今回は、避けられるなら避けるに越したことがない離婚について、正確なデータをご紹介するとともに、データから得られる示唆を解説したいと思います。

離婚女性で最も多いのは30代前半

離婚発生年齢について、意外と適当なことをいう方が後を絶ちません。10年程度の間に35％も離婚届が提出される社会においては、他人事か自分事かはさておき、身近で離婚に接する方が少なくないこともあり、「自分統計」で語ってしまう人も少なからずといった状況です。

早速、実態を確認してみましょう。





まず、女性についてみると、1位から7位がすべて27歳から33歳のいわゆる「アラサー年齢」となっています。これを5歳階級別で再度確認してみると、最も多いのは30代前半で、全体の15.9％を占めています（2.1万件）。2位、3位は20代後半と30代後半となっており、ともに2.0万件です。離婚件数の上位を占めるアラサー年齢だけで30.8％、20代後半から30代で全体の45.7％に達し、離婚の約半数を占めています。

2020年国勢調査の結果からは、長引く少子化で人口構造が逆ピラミッド化しており、もはや40代人口の67％しか20代人口がいないこと、そして、年齢とともに上昇する婚姻割合（結婚している方の母数が大きいこと）から考えても、アラサー人口の離婚が目立っていることが理解できるでしょう。





男性は30代後半前後の離婚が多い

次に男性についても見てみましょう。

1位から4位がアラフォー年齢で、5歳階級で再確認すると、1位が30代後半の14.1％（1.9万件）、2位が30代前半の14.1％（1.9万件）、3位が40代前半の13.7％（1.8万件）となっています。男性の離婚は、婚姻割合や人口構造から考えて、30代後半前後に多発しているといえる状況となっています。





男女ともに30代での離婚が多く、男性のほうが女性よりも5歳ほど年齢ゾーンが高いことがわかります。いずれにしても、男女ともに「離婚のピークは30代にあり」ということが示されています。





離婚年齢が示唆する離婚原因

まず、アラサー年齢に多発する女性の離婚ですが、残念ながら、アラサー年齢は女性が、第1子から第3子の出産を迎えるメインの年齢ゾーンともいえます。2023年の母親の第1子から第3子の平均出産年齢をみてみると、31歳、33歳、34歳となっており（人口動態調査・2023年）、5歳階級で出産件数を実数確認すると、第1子は20代後半と30代前半、第2子・第3子は30代前半の女性の出産が最も多くなります。出産というイベントが、夫婦の関係に少なからず暗い影を落としていることが示されています。

一方、30代後半をピークとする男性の離婚ですが、こちらも男性の平均授かり年齢で確認してみましょう。男性の第1子から第3子の平均授かり年齢は33歳、35歳、36歳となっており、男性の離婚が最も多い30代後半前後ゾーンに位置しています。

妻の妊娠以降、恋人気分の延長で籍を入れただけの夫婦関係ではいられなくなります。至極当然のことなのですが、「相手の男性がお金持ちだから、何でもお金で解決できるだろう」「かわいい子どもを見たら可愛がるに違いない」「自分の母親のように妊娠も出産も子育ても妻のほうで何とかするだろう」など、子どもが授かることを前提にすると無責任ともいえる「話し合いなき結婚」は、離婚カップルに少なくありません。

あわなければ離婚すればよい、は、あくまで大人目線の話です。子どもの目線から見れば、子を持つにあたって、互いがどのような考えで向き合っていくのか、事前に話し合っておいてもらいたい、もらわねばならない話です。

これはプライベートにおける話し合い、というだけではなく、プライベートに大きな影響をもたらす「互いの職場での仕事のやり方・職場における理解や周囲の環境」も含めて、話し合っておくことになります。「なんとかなるだろう」は、離婚化35％社会においては、避けるべき考え方といえます。

裁判の申し立て動機は女性が男性の2.7倍

自分の意志で結婚した相手ですので、喧嘩両成敗だろうとはいうものの、最高裁判所事務総局の「司法統計年報」（令和5年）をみると、紛争の女性側の精神的負担が大きい様子が見て取れます。婚姻関係事件数―申立ての動機別で「申立人」のステータスを見ると、妻が4万1652件、夫が1万5192件で、示談に収まらずに裁判に訴えざるを得ないと申し立てるのは、男性より女性の動機が2.7倍も多い、という結果です。

また、男女の申し立て動機件数差を計算してみると、申立て理由に明らかな男女差があります。





総数で見ると、妻側からの申立て動機が夫からの申立ての2.7倍と大きな差がありますが、申立て理由別でみると、異性関係（妻からの申し立てが夫からの3.0倍）、暴力をふるう（同5.8倍）、酒を飲みすぎる（同6.4倍）となっています。男女差が特に大きいこの3つの原因を件数でみると、暴力をふるう＞異性関係＞酒を飲みすぎる、となります。

暴力、性的なだらしなさ、酒乱またはアルコール依存症は、いずれも子どもの心に大きな傷を残す親の姿です。「私は我慢できるかも」といった妥協は、特に子を持つ希望があるなら一切しないが吉です。また、見方を変えれば、こういった傾向をもつ男性パートナーを選ぶと、裁判に発展するような泥沼の離婚につながりやすいとも言えます。

恋人時代に「ちょっとやんちゃだけれど、私には優しい」といったケースがあるのかもしれませんが、私にだけ、という条件は期間限定条件となる可能性も十分にありえます。恋は盲目とばかりに自分に都合のよい見方をする正常性バイアスに気をつけねばなりません。

先人が示してくれた離婚リスクを踏まえる

また、ずいぶん前になりますが、毎晩のようにパトカーが出動するほど暴れる酒乱夫が近所にいる、という方から、「あの家の夫は、結婚前、お見合いの席などでも飲めないといって、一切のまない男性だったらしい。相手の家族ぐるみで酒乱を隠されたと聞いた」という衝撃的な話をうかがったことがあります。妻からの訴えが夫からの訴えの6.4倍ともなる酒癖について、特に女性側は気を付けておいたほうがいいでしょう。

先人が示してくれている離婚リスクを十分に踏まえたうえで、子どもが欲しいなら、「妊娠してからの夫婦の在り方」をよく話し合い、また、子どもが欲しいかどうか以前の問題として、パートナーの暴力性、異性関係のだらしなさ、酒癖などには毅然とした態度を見せることができる自分であることがともに大切です。

そう考えると、今どきの若者が最も理想とする「子どもができても夫婦ともに仕事を辞めずにずっと働きつづけることができる経済的に自立した2人が一緒になる」ことが、35％大離婚化社会の「離婚王道の轍」をふまない策といえそうです。

（天野 馨南子 ： ニッセイ基礎研究所 人口動態シニアリサーチャー）