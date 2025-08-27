腰ゴムを無くしたグンゼのボクサーパンツ「エアーズ」がリニューアル　約8%の軽量化に成功

グンゼのメンズアンダーウェアブランド「ボディワイルド（BODYWILD）」が、腰ゴムをなくしたボクサーパンツ「エアーズ（AIRZ）」をリニューアルした。グンゼの直営店や全国の取り扱い店舗、および公式オンラインストアで取り扱っている。

エアーズは、あって当たり前とされていた腰ゴムをなくし、圧倒的な解放感を実現したボクサーパンツ。100万枚を超えれば大ヒットと言われるメンズアンダーウェア市場において、累計出荷枚数が280万枚を超えた大ヒットアイテムとなっている。

今回のリニューアルにあたり、締め付け感がなくまるで「着用していないような」穿き心地をさらにアップデート。腰ゴムがなくても生地全体で包み込む設計のため、ズレることもなく素肌に吸い付くようなフィット感を得ることができる。また、これまでの製品と比較して約8%の軽量化したほか、裾丈を長めに改良し前後差をつけることで、裾のずり上がりを軽減し、幅広い体型に対応させた。カラーは、ネービーブルー、ダークブラウン、チャコールグレー、ブラックの4色を用意し、価格は各1650円。

◾️AIRZ：特設サイト