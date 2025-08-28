世界的人気を誇る米歌手テイラー・スウィフト（３５）とＮＦＬ・チーフスのＴＥ（タイトエンド）トラビス・ケルシー（３５）が２６日、婚約したことをインスタグラムに共同で投稿した。

世界的スポーツ選手と女性芸能人の結婚で、最も良く知られるのがサッカーの元イングランド代表主将デービッド・ベッカム＆ビクトリアのカップル。英アイドルグループ、スパイス・ガールズの「ポッシュ・スパイス」として活動していたビクトリアにベッカムが猛アタックして１９９９年に挙式。３男１女に恵まれた。

ケルシーと同じＮＦＬでは、ペイトリオッツなどで７度のスーパーボウルを制覇したＱＢトム・ブレイディが２００９年にモデルのジゼル・ブンチェンと結婚（２２年離婚）。野球界では１７年に当時アストロズの右腕ジャスティン・バーランダーが女優のケイト・アプトンとゴールインした。

一方で、ヤンキースなどで活躍したアレックス・ロドリゲスと歌手ジェニファー・ロペスは１９年に婚約発表したものの、２年後に解消。古くは米野球界の伝説的スター、ジョー・ディマジオと女優マリリン・モンローが５４年に結婚も、すれ違いで１年たたずに離婚した。

日本人が関係するといえば、Ｆ１レーサーのジャン・アレジと女優・後藤久美子。９５年から交際を始め、事実婚ながら３人の子どもがおり、長女エレナはモデル、長男ジュリアーノはレーシングドライバーとして活動している。