自然と体重が落ちていく。ぽっちゃり→ほっそりを叶える【簡単痩せルール】３つ
ほっそりとした印象ながらも凹凸のあるオンナらしい体は誰しも理想とするところ。そんな憧れスタイルの持ち主たちも目に見えないところで努力を重ねているものです。それでは日々のダイエットの参考とするべく、彼女たちが実践する【簡単痩せルール】をチェックしてみましょう。
自分の“ベスト体重”を知る
ダイエットとなると「体重を減らすこと」ばかりに集中してしまう方も少なくないと思いますが、「体重はキレイの絶対条件」と言い切れないのも事実。例えば、ある人気モデルが「体重をもう少し増やすのが目標」と発言したことが話題を呼びましたが、彼女が”増やしたい”のは筋肉のことでした。
ダイエット効率の良いエクササイズを習慣にする
スタイル美人たちが体型をキープするために心がけていることの１つが、「ダイエット効率良いエクササイズを行うこと」になります。
例えばセレーナ・ゴメスの場合、パーソナルトレーナーを務めるエイミー・ローゾフ・デービス氏によれば「セレーナの運動プログラムを作成する上で体幹を鍛えることを特に重視している」とのこと。筋トレと有酸素運動をバランス良く行えるように調整していることがわかります。
そこで特におすすめなのが呼吸と動作を連動させて行うピラティス。自分の体重を負荷にして行うポーズをいくつか覚えておくだけで、いつでもどこでも体に過度な負担をかけることなく実践でき、習慣化しやすくなります。
食事と食事の間隔を“たっぷり”空ける
ダイエットや体型キープのためにはヘルシーな食生活を送ることが基本。そして、さらに重視したいのが“食事と食事の間隔をしっかり空ける”ことです。
摂取した食事を一定のクレンズ時間を設けることでエネルギーと脂肪燃焼の促進が期待でき、体内できちんと消化してデトックスさせることもできるので、消化器官をリラックスさせることにもつながります。
特に大切なのが前日の夕食から翌朝の朝食までの時間。一般的には「12時間以上」が理想とされているので、夜20時に夕食を終えたら、翌日の朝食は朝８時以降が目安になります。ただし、無理して毎日行うのは心身にかえって負担をかけることにもなってしまうので、できる範囲で行うよう心がけてみましょう。
このように体重への向き合い方、そして運動や食生活を少し見直すだけでイエット面で好影響を期待できるはず。ぜひ参考にしてみてくださいね。
🌼着実に３〜５kg痩せたい。“脱ぽっちゃり”をめざす【シンプルな痩せルール】３つ