元AKB48の宮澤佐江（35）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ソロライブを行ったことを報告した。

宮澤は「FIRST LIVE 『SUNFLOWER』目で見て確かめて、心で感じて触れ合って、一瞬一瞬を肌で感じて、音とリズムを身体で感じて、しあわせな時間だったのにどうしてか、幻だったかのように早くも記憶が遠くなってしまいそうです」とライブを振り返り「それくらい夢のような時間で一瞬で過ぎてしまいました。楽しかった!嬉しかった!!そして何かが報われた、そんな瞬間でした。いつかはやれたらいいなと思っていたソロライブ。たくさんの方のサポートと愛が集結し、最ッッ高なファーストライブが完成しました」と当日の様子を写真で投稿し、感想をつづった。

さらに「信頼と愛情と絆で音楽を奏でてくれたバンドメンバー はじめてを見届けてくれた仲間友人家族 想いを汲んでわたしを輝かせてくれたヘアメイクさんとスタイリストさん 安心安全な環境を整えてくれたメディカルチーム おっきな愛とハッピーで支えてくれたホリプロスタッフさん 優しさと冷静さで支えてくれた舞台監督さん わたしのやりたいことを具現化してくれたSUPERNOVA KAWASAKI、そして会場スタッフさん ゼロから一緒に肩を組んで絶対に諦めないでくれて最後まで鼓舞してくれた担当マネージャーさん そして、最高のひまわり畑を見せてくれたおファンのみんな みんなみんな、本当にありがとうございました」と関係者らへ感謝を伝え「いつかまた、みなさまにお会いできることを信じて。そのときは、今回参加できなかった方も、ねっ。永遠に忘れない、忘れたくない、素敵な思い出を本当にありがとうございましたっ!」と投稿を結んだ。