タレント柳原可奈子（39）が27日までにインスタグラムを更新。脳性まひ希望校、特別支援学校の個別面談を行ったことを報告した。

柳原は「#長女の就学までの道 9月に希望校である特別支援学校（肢体不自由）の体験学習に参加し、10月には就学先の最終決定と書類提出となる予定です」と報告し「いよいよだと気持ちが高まる中、先日個別面談がありました 就学サポートの先生が、事前に児発に長女の普段の様子を見に来てくださっていました」と記した。

柳原は「実際の学校生活を想像しながら スクールバスまでのバギー、学校用の車椅子またはバギー、放デイでは… 頭の中がパズル状態です笑」とつづった。

続けて、長女と外食を楽しむ姿を添え「面談の帰り道ジョナサンでソフトクリーム食べておつかれさま会 春までまだまだなような、あっという間なような 桜の季節の晴れ姿 想像するだけでうるうる来ている母です(早い早い!笑)ではでは聞いてくれてありがと またね」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「希望の学校が決まる様に祈ってます」「春にはステキな学校生活を送れますように」「大変なこともあるかもしれませんが、何よりも楽しみですね」と応援のコメントが寄せられている。