世界バレー女子1次リーグ第3戦

バレーボールの世界選手権は27日、タイで女子1次リーグ第3戦が行われた。世界ランキング4位の日本は同8位のセルビアに3-1（25-23、30-28、23-25、25-18）で勝利。大会2連覇中の女王を下し、3戦全勝の組1位で決勝トーナメント進出を決めた。この大会でも、日本代表のユニホームのある部分にネット上のファンが注目していた。

ゴールデンタイムで地上波生中継された世界バレーの日本戦。注目度は高く、第2セットは30-28の大熱戦となるなど、手に汗握る展開でファンも興奮の声をあげていた。

そんな中、ひそかに話題となったのが日本代表ユニホーム。その両肩部分には、久光製薬の外用消炎剤として知られる「サロンパス」のロゴが配置されている。胸側から背中側に縦に貼られるような形だ。

バレーはサーブのレシーブの構えで前かがみになることが多く、その際に正面から撮影する中継カメラに映って宣伝効果も高い。まるで実際の商品を貼っているようなロゴで、以前からバレーボールファンにはお馴染みのものだった。

地上波生中継された一戦だけに新鮮に感じたファンも少なくないようで、X上には「いつも思ってたんだけど、ユニホームの広告のサロンパスの位置いいよねー」「腰位置にも、サロンパス貼ったらいいのにw」「ナイスな配慮ですな」「両肩に入れたサロンパスのロゴ、秀逸だよなぁ」「両肩にサロンパスでちょっと笑ってしまった」「デザインとても良い」などと反響が集まっていた。

日本はウクライナ戦で29得点を挙げた石川が、この試合もチーム最多の19得点。女王を下して大会3連勝となり、全勝でノックアウト方式で行われる決勝トーナメント進出となった。初戦では、世界ランク18位の開催国タイと激突する。



（THE ANSWER編集部）