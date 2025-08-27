一足早く「HUG」「VARA」の新デザインに会いに！ 伊勢丹新宿店で【フェラガモ】がポップアップを開催

【フェラガモ】が伊勢丹新宿店にてウィメンズのバッグとシューズのポップアップストアを2025年9月3日（水）～9月9日（火）まで開催。アイコンバッグ「HUG（ハグ）」、シューズの「VARA（ヴァラ）」シリーズが本ポップアップストア先行で登場します。

「HUG」の新モデルはエッジを効かせたジッパー装飾でモダンに

ポップアップストア先行発売「HUG」[縦25×横34×マ15.5cm]\440,000

大切な人を抱きしめるように配されたガンチーニのバックル使いがアイコニックな「HUG」。本ポップアップストアにて特別先行ローンチとなる2025-2026年秋冬コレクションの新モデルは、光沢のあるヴィンテージ感と自然な質感が魅力のカーフスキンを使用し、バッグ全体を囲むジッパーや装飾的なディテールが特徴です。パラジウム仕上げの金具がモダンな印象を加え、コインポーチとカードホルダーの2つのチャームが利便性を高めるだけでなく、デザインを完成させています。

クラシックなシルエットに、新たな質感と色彩のアクセントを加えた「VARA」

ポップアップストア先行・三越伊勢丹グループ限定発売「VARA」[ヒール高3cm]各\126,500

伊勢丹ポップアップストア先行・三越伊勢丹グループ限定として発売される「VARA」は、ラミネート加工で洗練されたモダンな印象を醸し出す2025-2026年秋冬コレクションで登場した新素材。象徴的なリボンモチーフやライニングには、一層の輝きを放つカラーリングを施し、上品さの中に視線を惹きつける華やかさを演出しています。タイムレスなエレガンスと革新性が共存するコレクションは、あらゆるスタイルに寄り添いながら、足元に確かな存在感をもたらしてくれるはず。

【フェラガモ】が誇るクラフツマンシップとクリエイティビティが息づく最新コレクションの世界を、伊勢丹新宿店で一足早く体感しては。

フェラガモISETAN ポップアップストア

会場／[バッグ]伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ／プロモーション、[シューズ] 伊勢丹新宿店 本館2階 婦人靴／プロモーション

会期／2025年9月3日（水）～9月9日（火）10:00～20:00

※価格はすべて税込みです