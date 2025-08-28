「西武３−２日本ハム」（２７日、ベルーナドーム）

電気が落ちて連勝も３で止まった。日本ハムは１点を追う九回先頭の田宮の打席中に、球場内の一部が停電。スコアボードは消え、アナウンスもなくなった。照明は無事で、４分の中断後に試合再開も追いつけず。新庄剛志監督は「停電でこっちに勝利が来るかと思ったけどね」と苦笑しつつ「この２連戦はライオンズさんの方が全然力が上でしたね。実力不足」と完敗を認めた。

先発の山崎がまた裏切った。２点を先制した直後の三回、渡部聖に同点２ランを被弾。四回は先頭から３連打で、長谷川に勝ち越し適時打を浴びてＫＯされた。３戦連続で精彩を欠いたベテランに、指揮官は「ファームに行って鍛え直してもらいたい。良くなるまではちょっと」と無期限の２軍調整を決定。山崎は「ダメですね。頑張るしかない」と肩を落とした。

ソフトバンク以外のパ・リーグのチームにカード負け越しは、４月２５〜２７日のロッテ戦以来４カ月ぶり。首位とは１ゲーム差となった。「これからは切り替えてとか関係ない。勝つしかないから。勝たないといけない」。勝負どころを迎え、新庄監督の口調にも厳しさが増してきた。