「オリックス１−６ロッテ」（２７日、ほっともっとフィールド神戸）

同じ右翼を守る後輩外野手として最低限の意地は見せた。４試合ぶりに４番で復帰したオリックス・杉本裕太郎外野手が５点ビハインドの二回、バックスクリーンに１３号ソロ。反撃ののろしを上げたが、八回１死満塁の絶好機では見逃し三振。８月２１日・日本ハム戦以来の一発は「空砲」に終わった。

敗戦後は無言を貫いたラオウ。だが、試合前から気合十分だった。この日は１９９５年ブルーウェーブ時代の復刻ユニホームでプレーする「神戸シリーズ２０２５」の最終戦で、ＭＬＢの特別協力の下、今年１月に米国野球殿堂入りしたイチロー氏を祝う、大事なメモリアル試合だったからだ。

試合前の練習ではナイン全員がイチロー氏の殿堂入りを記念したＴシャツを着用。特に杉本は過去にイチロー氏と、このほっともっと神戸で合同自主トレをした経験を持っている。「自分で何か言うのはおこがましい存在。自主トレではキャッチボールがどれだけ離れても胸にボールがきたし、打撃練習も全部スタンドインですごいな、と。まさか一緒に練習できるとは思ってなかった」と改めてそのすごさを力説。尊敬するイチロー氏に祝福のアーチを捧げたが、勝利を届けることはできなかった。

連勝が３でストップした岸田監督も「今年最後の神戸？勝ちたかった。いっぱい（ファンが）見に来てくれたんですけど…」と悔しがった。偉大なＯＢのためにも残り試合で頑張るしかない。