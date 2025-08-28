「天皇杯・準々決勝、神戸１（４ＰＫ２）１相模原」（２７日、レモンガススタジアム平塚）

準々決勝４試合が行われ、Ｊ１勢のみが勝ち残った準決勝（１１月１６日）のカードは神戸−広島、町田−ＦＣ東京に決まった。前回王者の神戸はＪ３相模原と対戦し、１−１からのＰＫ戦を４−２で制した。町田は鹿島とのＪ１上位対決に３−０で快勝し、初の４強入り。広島は名古屋を４−２で退け、ＦＣ東京は２−１で浦和に逆転勝ちした。

苦しみながらも勝ちきり、王者の意地を見せた。天皇杯で快進撃を続ける相模原に大苦戦を強いられるも、ＰＫ戦の末に撃破。吉田監督は「本当にタフなゲームだった。ただ、天皇杯は勝つことが大事。ＰＫ戦までキツい中でもしっかり戦ってくれた」と選手たちをたたえた。

相模原は３回戦で今年のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート準優勝のＪ１川崎を破るなど、１回戦から上位カテゴリー相手に４連勝で駆け上がっていた難敵だった。連戦を見据え、ＦＷ大迫、ＦＷ武藤、ＤＦ酒井ら主力を温存して臨むも前半１５分に失点。嫌な雰囲気が漂ったものの、同３０分に加入後初先発のＦＷ小松が「得意な形」と右サイドからのクロスに頭で合わせて追いついた。

延長でも決着がつかず、ＰＫ戦に突入。運も絡むといわれ、メンタル的には下位カテゴリーの方が有利に働くことも多い。それでも「（ＰＫ戦に入り）勝ったと思った」と余裕を見せたＧＫ新井。１本目を止め、４本目は相手のミスを誘発し、吉田監督が「精神的支柱」と評価する３６歳が勝利に導いた。昨季同様、複数タイトルを目指すシーズン。天皇杯２連覇へあと二つだ。