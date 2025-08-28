▼アスクカムオンモア（田代助手）坂路で反応を確かめる程度。しっかり乗り込めている。元々、能力があって安定感のある馬。重賞でも楽しみ。

▼アスクドゥポルテ（梅田師）坂路でサラッとやって具合はいい。前走より良くなっている。ただ、相手が強いからね。

▼グランドカリナン（田島師）予定通りの併せ馬で順調に来ている。調教は十分にやれている。

▼サスツルギ（野中）今日は一歩踏み込んだ追い切りができた。先週よりも一段階上がった印象はある。

▼シランケド（牧浦師）先週ジョッキーが乗ってしっかりやっているので、無理なく疲れを残さないようにやった。前走はいい脚で追い上げた。一線級相手でも通用すると思う。

▼ディープモンスター（池江師）実質5F追いで動きは良かった。順調に来ている。前走は窮屈になって踏み遅れた。強いメンバーの中でどれだけやれるか。

▼ナムラエイハブ（長谷川師）動きは良かった。順調に来ている。新潟は合うし、距離も大丈夫。

▼バレエマスター（梅田師）具合は良さそう。最近はしっかり脚を使ってくれる。新潟は勝っているし得意だと思う。

▼リフレーミング（藤野師）強めにやってピリッとしてきた。前走は前残りの展開の中、脚は使っていた。仕切り直しですね。