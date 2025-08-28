【新潟記念】ブレイディヴェーグ 集中力をキープ 宮田師「弾むような走り」
Wコースで抜群の身のこなしを披露したのが、唯一のG1馬ブレイディヴェーグ。単走でも集中力をキープし、動きの随所にエネルギーがあふれている。馬なりのまま5F67秒2〜1F11秒1の好時計をマークした。
宮田師は「リズムがいいし、弾むような走り。見た目以上に時計も出ている。（厩舎として）夏は調子がいいですし、暑熱対策もうまくいっている。後はこの子が（本番の暑さに）どう対応してくれるか」と前向きだった。
by ライブドアニュース編集部
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
